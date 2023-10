María Becerra, la primera mujer argentina en tocar en River

Su momento

María Becerra se ha ganado su lugar en la cima de la industria de la música con un ascenso meteórico. Desde sus humildes comienzos en YouTube, donde compartía covers de sus canciones favoritas, hasta convertirse en una figura influyente en la escena musical latinoamericana, su carrera ha sido nada menos que asombrosa. Su enfoque único de la música urbana y sus letras conmovedoras han resonado profundamente con su audiencia.

Cómo comprar entradas

La preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia empieza el martes 17 de octubre a las 10 am y se extenderá por 24 horas o hasta agotar stock. La venta general comenzará el miércoles 18 de octubre a las 10 am. En ambas oportunidades, la única plataforma oficial para comprar entradas será All Access. Desde la app Mi Personal, habrá un 15% de descuento. Además, los clientes Banco Patagonia tendrán 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta.