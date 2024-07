María Becerra sorprende a sus fanáticos con una drástica decisión: "He luchado mucho con mi salud mental"

En su cuenta de X, La Nena de Argentina se mostró muy angustiada y comunicó la noticia a sus seguidores. "Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y panico. Es despertarme todos los dias y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando", comenzó diciendo.

"De mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algun crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi fisico a diario, con todo", siguió diciendo.

María Becerra descargo El descargo de María Becerra en redes sociales.

Y, agregó: "Yo entiendo que esto forma parte de la fama. Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mi. No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL".

"Entiendo que cosas asi me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor", continuó explicando la cantante.

"Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volvere a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y panico", finalizó el descargo María Becerra.