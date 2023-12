Vecinos de María Becerra la denunciaron por uso indebido del espacio público

Luego, agregó: "Tengo testimonios que así lo indican y los vecinos me han enviado pruebas de todo, están muy enojados con la intérprete y con todo su séquito de personas que están con ella, ahora vas a escuchar a los vecinos pero quiero hacer una aclaración más”. A su vez, Etchegoyen profundizó en su información: "Las personas que a mi me mandan esto me piden reserva de identidad porque no quieren quedar expuestos con sus nombres".

Por qué vecinos de Vicente López denunciaron a María Becerra

Tras esto, Juan Etchegoyen se dispuso a revelar los audios enviados por los vecinos de Becerra. "La verdad que en Vicente López estamos con una situación. Se mudó María Becerra acá al barrio junto a su novio y no sé si alguien más de su equipo, es una situación que no se aguanta. Hubo fiestas y ruido en algún momento pero el problema es que la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra", comenzó diciendo uno de ellos.

Después, el vecino agregó: "Siempre tienen autos en la vereda cortando el tránsito, es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando esa zona porque no pueden pasar por los autos que dejan sin espacio, acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree, pone un seguridad que te patotea y las reglas no son así”.

Por último, Juan reveló otro audio de uno de los vecinos de María Becerra: “Quería comentarles que soy vecino de María Becerra y no me ha dejado estacionar en la calle en un lugar permitido frente a su casa porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos y sus vehículos no dejan pasar cochecitos de bebé”.