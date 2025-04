María Fernanda Callejón habló de la denuncia de Elba Marcovecchio: "Pedí disculpas"

Frente a estas declaraciones, la actriz y panelista respondió defendiendo su postura y aclarando lo sucedido. “Después de que dije que se la habría visto a ella en un video robando, inmediatamente lo aclaré y pedí disculpas. Lo dije como televidente y en potencial. Fue lamentable porque ella y toda la familia estaban atravesando una situación con Jorge (Lanata)”, expresó Callejón.

callejon marcivecchio

Asimismo, agregó que esperaba un poco de comprensión por parte de la abogada. “A mí me gustaría que ella también entienda mi dolor. Me hacen ruido varias cosas, cuando me relaciona con Wanda... yo nunca en mi vida la vi ni me la crucé. Los subtextos de la doctora son muy locuaces, obviamente es una estratega, pero yo no soy eso, soy una mamá que pide hace tres años los derechos de mi hija y contra eso no hay nada”, remarcó.

Por último, Callejón cuestionó la forma en la que Marcovecchio ha manejado la situación y la atención mediática que ha recibido. “Y si usted, doctora, es abogada, sabe de leyes, sabe de lo que le estoy hablando. La letrada está desde esta mañana en la televisión, está haciendo una mediatización tratando de entremezclar muy sutilmente las dos cuestiones”, afirmó.

La disputa legal entre ambas se originó después de que Callejón afirmara haber sido agredida por Marcovecchio durante una audiencia con Ricky Diotto. Al respecto, la abogada negó esas acusaciones y aseguró que no permitirá que sus palabras sean malinterpretadas en los medios. “Ella se volvió a referir a mí, dijo que hice algo ‘parecido a lo que hizo Wanda’. Esto genera una bola que no va, que no voy a tolerar, me cansé”, declaró la letrada, quien confirmó que llevará el conflicto a la Justicia.