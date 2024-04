María Valenzuela: "A mi hija le quitaron remedios, le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos?"

“Pero quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes. Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja. Las otras dos cajas, anuladas. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar. Hay chicos que se están muriendo de enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos?”, expresó María Valenzuela, con un tono de preocupación e indignación por la situación.

maria valenzuela francella

Malena Medizabal sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico en 2003, cuando tenía 19 años, estuvo en grave estado y finalmente logró recuperarse pero tiene secuelas. “No sé hasta cuándo serán suspendidas, pero hoy ya no tengo remedios. Hoy es la última medicación que tengo. Mañana, obviamente, mi mamá me va a ayudar porque sale 18 mil pesos cada caja o más. En su momento eran 18 mil pero ahora debe estar mucho más”, detalló la hija de la actriz en diálogo con Teleshow.

“Mi mamá mañana me la va a comprar de forma privada con su obra social que te los da con un 40% de descuento. Con el certificado de discapacidad lo que me daban era la medicación y los viajes en transporte público gratis. Yo sufro de convulsiones y en la parte izquierda de la cabeza no tengo cráneo. Si me subo a un colectivo, estoy parada y sufro una convulsión, o un codazo o un golpe en la cabeza, es un golpe a mi cerebro”, agregó.

Por último, la mujer contó: “El miércoles voy a ir a la Agencia Nacional de Discapacidad, ahí en Núñez en Drago al 1500, que es donde me dieron el Certificado Único de Discapacidad en el mismo lugar. Voy a ir para que me expliquen por qué me suspendieron dos cajas. Hace 21 años que sufro de convulsiones y hace 20 años que venía pagando mi medicación, hasta que en un momento dije ‘ya no puedo pagar tres cajas a 18 mil pesos’. Es una enfermedad crónica. Lo que me provoca convulsiones es la cicatriz del ACV. La cicatriz va a estar de por vida, por ende la medicación va a ser de por vida. Por eso el Estado me tiene que dar la medicación”.

maria valenzuela hija