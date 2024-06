María Valenzuela sufrió un grave accidente de tránsito: "Me sacaron un pedazo de carne"

Tras el siniestro vial, el conductor de la camioneta se sintió "responsable" y en todo momento “pedía perdón varias veces, porque llegaba tarde a un lugar y por eso venía rápido”, comentó Valenzuela a medios periodísticos.

"Cuando el vidrio de Malena se rompió, yo me tiré sobre ella para cubrirle el lado izquierdo de la cabeza", agregó, señalando que “a mí se me cayeron los vidrios encima y me sacaron un pedazo de carne".

"Malena tiene mucho dolor en las costillas y en el brazo. Los estudios que se hizo aparentemente salieron bien, pero está totalmente traumada", añadió.

Por último, la protagonista de exitosos programas como ‘Mujeres Asesinas’ y ‘Son de Fierro’ dijo que no habló con su abogado y que prestó testimonio hace unos días.