Mariana Brey dejó al descubierto la mentira de Ángel De Brito: no se fue de Argenzuela por peleas con compañeros

“Estar en Duro de Domar es una propuesta que me viene haciendo el canal desde el año pasado, incluso sin dejar Argenzuela. No era posible para mí hacer los dos programas. Y a fines de diciembre charlamos la posibilidad de cambiarme de programa, pasar de Argenzuela a Duro. Ahora pude mover algunas cosas que si me permiten trabajar durante la noche”, explicó Brey en una charla con Etchegoyen.

Qué dijo Mariana Brey de su salida de Argenzuela

“Fue súper charlado con el director del canal y con Jorge también y todos estuvimos de acuerdo. Fue una decisión que tomé por temas estrictamente personales y profesionales. No tiene que ver con el vinculo con ningún compañero”, añadió Mariana.

Y continuó: “Estoy súper entusiasmada con este nuevo desafío y agradecida con el canal que siempre me tiene en cuenta para distinto proyectos . Y Jorge sabe que cuenta conmigo si me necesita para cualquier proyecto allí estaré”.