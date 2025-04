Mariana Fabbiani, desafiante contra Adrián Suar tras cruzar a Viviana Canosa: "¿Qué estás haciendo?"

Al día siguiente, Fabbiani inició su programa con un contundente descargo en el que denunció haber sido amenazada públicamente y de manera privada: "Ayer me amenazaron en la pantalla de El Trece y por privado. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir. Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos".

Sin filtros, la conductora continuó: "La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Ya sabemos cómo es Viviana Canosa, todo el medio la conoce. Nació chancho y va a morir chancho. Te conocemos, Viviana, lo único que hiciste en tu espantosa y horrorosa carrera fue arruinarle la vida a todo el mundo, con una maldad sin límites", sentenció.

Más adelante, Fabbiani se mostró preocupada por el tipo de contenidos que actualmente se emiten en el canal: "Lo que me sorprende es que todo esté pasando en la pantalla de El Trece. Una pantalla que ha tenido prestigio, calidad y calidez, que era responsable y creíble. Entonces le pregunto a Adrián Suar... ¿Qué estás haciendo con la pantalla de canal 13? ¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total. Por un punto de rating...".

Finalmente, dejó en claro que no se siente identificada con Canosa y volvió a dirigirse a Suar: "Viviana Canosa, vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver. Por eso le quiero hablar a Adrián. Te conozco, son muchos años y pasé por El Trece, te pregunto dónde quedó tu buen gusto. ¿Vas a dejar que todo el prestigio de Canal 13 se tire por la borda por tus malas decisiones?", concluyó.

EL FUERTE DESCARGO DE MARIANA FABBIANI CONTRA VIVIANA CANOSA: "NO SOMOS LO MISMO"



"Ayer me amenazaron desde la pantalla y por privado".



"Viviana Canosa decí lo que tengas que decir".

¿Qué dijo Viviana Canosa de Mariana Fabbiani?

Mientras se encontraba al aire con su ciclo Viviana en Vivo (El Trece), Viviana Canosa recibió las declaraciones de Mariana Fabbiani y no dudó en responder con dureza. "Sos una cobarde. Con esa sonrisa de leche La Serenísima... hablás de este caso y nunca me nombras. Parece que lo llama a Adrián Suar para decirle que hablo de ella. Es verdad que ayer le mandé un mensaje a su marido, porque me hartó. Es más mala que la peste, nadie la quiere en el canal", expresó la conductora.

Viviana Canosa le respondió a Mariana Fabbiani y a Martín Candalaft en #VivianaEnVivo.

En su descargo, Canosa también hizo referencia a su relación laboral con El Trece: "Ayer le dejé un mensaje a su marido, pero no amenazo. Yo nunca trabajé por ser la esposa de nadie, te guste o no. No llames más a mis jefes. Si Suar no me quisiera acá, no me hubiese contratado. ¿Querés pedir mi cabeza en El Trece? No lo vas a conseguir", continuó.

Acto seguido, mostró el mensaje que le envió a Mariano Chihade, esposo de Fabbiani, en el que le exigía "que la corten o se pudre todo", y cerró su descargo con una frase lapidaria: "Me hinché las pelotas. Yo sé lo que te molestó ayer, pero no es problema mío. Es problema tuyo y de tu marido, arréglenlo en casa. Sí nos conocemos, Mariana. Te conozco mucho. No sos tan buena como te vendés y se nota. Sos tan falsa como tu sonrisa. Llamame a mí, no a Suar".