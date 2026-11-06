Mariana Nannis, en el centro de la polémica: revelaron una preocupante versión sobre su salud mental
Las declaraciones de Mariana Nannis contra Melody Luz y su nieta provocaron la reacción de Alex Caniggia y sumaron nuevas voces al escándalo familiar.
La interna familiar entre Mariana Nannis, Alex Caniggia y Melody Luz volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la mediática realizara polémicas declaraciones sobre su nuera y Venezia, la hija de la pareja. Las palabras de la ex de Claudio Paul Caniggia generaron una fuerte reacción de su hijo, quien salió públicamente a respaldar a la bailarina y cuestionó los comentarios dirigidos hacia la pequeña.
El punto que más indignó a Alex fue que su madre hiciera referencia al barrio en el que nació su hija, una nena de apenas tres años. Sin vueltas, el mediático manifestó su rechazo y expresó: “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”.
La controversia se originó a partir de una frase de Mariana Nannis, quien había mencionado el nacimiento de Venezia en San Martín durante sus críticas hacia Melody. “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”, había manifestado la mediática.
La repercusión del enfrentamiento llegó también a la televisión. En Puro Show, el programa de El Trece, analizaron el cruce familiar y las distintas declaraciones que se conocieron en los últimos días. Allí, Angie Balbiani se mostró especialmente crítica después de escuchar la entrevista que Nannis había concedido al ciclo Olga.
La panelista cuestionó la postura de la madre de Alex y lanzó una dura apreciación sobre sus dichos: “Yo no soy médica, pero para mí, esta mujer tiene un problema psiquiátrico fuerte, fuerte. Porque nació en Olivos, yo no la veo en Barrio Parque caminando, no le veo un rubio natural... Digo, no sé a quién está discriminando”.
Además, Balbiani puso el foco en la situación personal que atraviesa Mariana, marcada por el distanciamiento de sus hijos y su separación de Claudio Paul Caniggia. En ese sentido, expresó: “Está viviendo con los vestidos colgados, sin hijos, sin marido. Digo… quién es pobre acá”.
Durante el debate también intervino Pochi, creadora de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien planteó una posible explicación para la actitud de Nannis. Según su interpretación, el malestar podría estar vinculado con la relación que sus hijos mantienen actualmente con su padre y con las imágenes que Melody comparte en redes sociales junto a Caniggia.
Al respecto, la instagramer sostuvo: “Ella debe pensar que los hijos, viste que está con todo ese complot de que ahora los hijos están con Caniggia, y Melody sube fotos con Caniggia, y está en todo su derecho, debe estar en ese mambo”.
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