Mariana Nannis, en el centro de la polémica: revelaron una preocupante versión sobre su salud mental

Además, Balbiani puso el foco en la situación personal que atraviesa Mariana, marcada por el distanciamiento de sus hijos y su separación de Claudio Paul Caniggia. En ese sentido, expresó: “Está viviendo con los vestidos colgados, sin hijos, sin marido. Digo… quién es pobre acá”.

Durante el debate también intervino Pochi, creadora de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien planteó una posible explicación para la actitud de Nannis. Según su interpretación, el malestar podría estar vinculado con la relación que sus hijos mantienen actualmente con su padre y con las imágenes que Melody comparte en redes sociales junto a Caniggia.

Al respecto, la instagramer sostuvo: “Ella debe pensar que los hijos, viste que está con todo ese complot de que ahora los hijos están con Caniggia, y Melody sube fotos con Caniggia, y está en todo su derecho, debe estar en ese mambo”.