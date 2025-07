Mariana Nannis lanzó una durísima acusación contra Claudio Caniggia: "Para mí, es homosexual"

Nannis, que vive hace años fuera del país, aseguró que su denuncia de violencia de género no avanza por irregularidades en la Justicia: “Estamos en que Caniggia compró al juez, compra todo porque mi causa no va ni para atrás ni para adelante”. Y añadió con indignación: “Al golpeador y violador le dieron prioridad para que salga a trabajar. Es una locura, y mi denuncia fue en Argentina porque me pasó ahí”.

“Compró al juez”: el motivo por el que no avanza la causa según Mariana Nannis

También relató episodios que, según ella, prueban los maltratos sufridos: “Tengo entradas a hospitales, pero mi hijo dice que nunca me pegó. Es normal que un violador y golpeador nunca lo haga delante de nadie porque no quiere público. Siempre fue en privado”.

La madre de Charlotte y Alex Caniggia aseguró que durante su convivencia hubo agresiones verbales constantes: “Violencia verbal siempre hubo, me trataba mal delante de cualquiera y mis hijos veían lo que pasaba”. E incluso cuestionó el cambio de actitud de uno de sus hijos: “Ahora lo compró porque trabaja con él. Pero mi hijo me acompañó a un programa en Italia y contó todo lo que hacía su padre. Afirmaba que lo que yo decía era verdad”.

Mariana también apuntó a la hipocresía que, según ella, mantuvo durante años: “Yo no invento nada, porque nunca antes salí en televisión. Siempre me callé la boca para llevar un matrimonio adelante”. Finalmente, explicó qué la llevó a romper el silencio: “Llega un momento en que te das cuenta de que no podés más. Hacés un click y decís ‘hasta acá’. No puedo más con esto”.

Además, recordó un momento temprano en su relación que marcó un quiebre: “Cuando me fui a vivir al exterior, llamaba seguido a mi mamá porque la extrañaba. Cuando llegó la cuenta del teléfono, me puso contra la pared. Y eso fue antes de tener hijos”.