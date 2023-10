Mariana Nannis le respondió a Melody Luz tras el encuentro de Claudio Caniggia con su nieta

mariana nannis melody

“Me encontré con una Mariana con ganas de dejar en claro algunas cosas y totalmente sincera, diciendo lo que piensa como siempre de las cosas y vale la pena leerte lo que me escribe, es nuevamente lapidaria con su ex pareja y esto hará mucho ruido”, contó el periodista.

Y agregó: "Mariana me dice lo siguiente: ´hola Juan, cómo estás, yo no sabía nada de lo que dijo Melody, estoy desconectada de los medios, obvio que a mi nieta la voy a conocer, le voy a mandar regalos súper lindos, vestidos de bebé divinos, muy princesa, después te mando las fotos de lo que le compré”, aseguró Etchegoyen.

"Yo me llevo bien con todo el mundo y si no preguntale a Maca, la ex de Alex que me ama como si fuese su segunda mamá, yo no tengo nada con la gente y nunca hice diferencias. ¿Vos le harías conocer a tu hija a un golpeador y violador? Un hijo es un tesoro que hay que cuidar sabes”, dijo Mariana según lo que leyó el periodista.

Y Mariana concluyó: “Yo cuide muy bien a mis hijos siempre, a vos y a todo el mundo le sorprendió que él conozca a su nieta”.