Mariano Martínez reversionó su exitosa canción y sorprendió a todos
El actor lanzó junto a El Reja una nueva versión del tema "Yo sé", hit que quedó unido a la novela "Son Amores".
En las últimas semanas, Mariano Martínez sorprendió a todos al aparecer en un video de El Reja, cantante uruguayo, donde juntos bailaban "Yo sé", canción que se volvió furor en el 2002 al aparecer en la novela "Son Amores".
Este tema, sin dudas, marcó a toda una generación, que cada tanto la recuerda y se ven algunos videos de esos momentos en las redes sociales. Por estas horas, la canción se publicó y esta nueva versión llegó de la mano del cantante uruguayo, que será su apuesta fuerte para la temporada.
Con un sonido más bailable y llevándolo para el lado festivo, la canción se aleja del formato original sin perder su esencia. El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip que potenció aún más la repercusión, ya que en las imágenes, Martínez aparece bailando y cantando parte del tema.
El Reja usó sus redes sociales para anunciar el estreno y se mostró muy entusiasmado por el trabajo que realizaron, además, aclaró que su objetivo es convertir la canción en un himno del verano: “Que se pudra todo. Ya salió. Yo sé. Rey sol, oficialmente empezó el verano".
Como era de esperarse, los usuarios estallaron y comenzaron a dejar cientos de "likes" y comentarios al respecto, ya que hubo opiniones diferentes sobre la decisión que tomaron sobre esta canción.
"Se me planta un lagrimón recordar este temazo hace 20 años en Son Amores..que dupla con Nico Cabré , la mejor telecomedia de la historia", "Me dio tanta vergüenza ajena que hasta yo pido disculpas" y "Amigo critican todo acá, sabes lo felices que nos ponía escuchar ese hitazo hace 20 años", son algunos de los comentarios que se pudieron leer.
Memes y reacciones por "Yo sé", la canción de Mariano Martínez
Obviamente, el estreno de esta canción iba a generar una gran repercusión y la gente no dejó pasar la oportunidad para hacer diferentes memes sobre Mariano Martínez y su hit. Muchos de ellos creen que fue innecesario, mientras que otros aseguran que fue una buena idea y les parece divertido lo que crearon junto al cantante uruguayo.
