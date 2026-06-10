Mario Breuer, tras la muerte de Indio Solari: "Mi premio fue pasar noches juntos"
El ingeniero de sonido que trabajó años con el Indio Solari habló de cómo lleva la partida del mítico cantante y cuál fue su mejor premio.
En un emotivo diálogo mantenido en el aire de Radio Provincia, el reconocido productor musical e ingeniero de sonido compartió sus reflexiones en torno al fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari. Durante la entrevista, el especialista abrió su corazón y expresó con mucha sinceridad las sensaciones que lo invadieron al enterarse de la triste noticia. En sus primeras declaraciones, manifestó de forma contundente: “mi primer sentimiento, es que sacó de encima esa enfermedad horrorosa que le tocó al final del camino. La venia pasándola muy mal”.
A pesar de las severas complicaciones que alteraban el bienestar del cantante, el entrevistado hizo foco en la inquebrantable fuerza de voluntad que demostró el líder popular a la hora de continuar generando contenido hasta sus jornadas finales. En ese sentido, pormenorizó que el icónico vocalista “siguió creando hasta el último momento, cumpliendo con su deber como artista”. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, Mario Breuer puso en relieve el enorme patrimonio cultural que el líder de masas le hereda a toda la sociedad, advirtiendo de manera muy sincera: “no va a ser fácil extrañarlo, porque el Indio nos dejó mucho, canciones, libros y poesía". A su vez, remarcó con mucha emoción el gran privilegio personal que le tocó vivir a lo largo de su carrera al asegurar: "Mi premio fue pasar muchas noches juntas”.
La jerarquía profesional de Breuer dentro de la industria musical nativa no es ningún secreto, tratándose de una de las figuras más determinantes y respetadas de la historia del rock argentino gracias a sus labores técnicas en grabaciones míticas. Su currículum incluye colaboraciones de primer nivel con exponentes de la talla de Charly García, Andrés Calamaro, Sumo, Los Twist y la emblemática formación de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota". Al definir los objetivos principales que persigue cada vez que se encarga de liderar las perillas técnicas dentro de un estudio de grabación, el especialista puntualizó que su misión primordial radica en “es encontrar el sonido de ese artista y de nadie más, una huella sonora”.
El productor también rememoró los aprendizajes íntimos y las lecciones existenciales que cosechó gracias a las extensas jornadas de trabajo al lado del cantante platense, enseñanzas que conserva totalmente vigentes en su rutina actual. Según relató ante los micrófonos, Solari “me dio muchos consejos que prácticamente uso todos los días, uno de ellos, es cobrarle a la vida al contado. Es una tarea que me dejó”.
La huella profesional del ingeniero quedó inmortalizada en las etapas de registro acústico y mezcla de las placas discográficas más trascendentales en la trayectoria de la mítica agrupación ricotera. El especialista estuvo detrás de la consola en obras maestras de la música local como "La mosca y la sopa", "Lobo Suelto, Cordero atado", "Luzbelito", "Último Bondi a Finisterre" y "Momo Sampler", entre otros títulos fundamentales. De igual manera, su labor en conjunto con el cantante se extendió en el tiempo, llegando a prestar sus servicios profesionales en el marco de la aventura solista del Indio a través de su recordado álbum debut titulado "El tesoro de los inocentes".
Al rememorar aquellos históricos procesos creativos en los que formó parte de la discografía oficial de la banda, el técnico detalló que con cada creador “buscaba su sonido, por eso disfrute mucho participar”. Además, no escatimó palabras de reconocimiento hacia las dinámicas de trabajo que caracterizaban al grupo en la intimidad, manifestando que “Siempre fue un placer trabajar con ellos, tenían una gran generosidad”.
Para finalizar la entrevista, Breuer analizó las transformaciones rítmicas que atravesó la banda y determinó que “la tecnología llegó en Lobo Suelto. La pauta era que cada disco tenía que tener algo nuevo” en lo concerniente a las propuestas auditivas. Con respecto a la coherencia estética del grupo, aclaró que “todos eran distintos y tenían una columna vertebral”, concluyendo su testimonio con una semblanza que ilustra la disciplina obsesiva que mantenía el vocalista frente a su arte: “El Indio todos los días estaba en su estudio para componer letras y canciones”.
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