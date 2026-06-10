Mario Breuer, tras la muerte de Indio Solari: "Mi premio fue pasar noches juntos"

La huella profesional del ingeniero quedó inmortalizada en las etapas de registro acústico y mezcla de las placas discográficas más trascendentales en la trayectoria de la mítica agrupación ricotera. El especialista estuvo detrás de la consola en obras maestras de la música local como "La mosca y la sopa", "Lobo Suelto, Cordero atado", "Luzbelito", "Último Bondi a Finisterre" y "Momo Sampler", entre otros títulos fundamentales. De igual manera, su labor en conjunto con el cantante se extendió en el tiempo, llegando a prestar sus servicios profesionales en el marco de la aventura solista del Indio a través de su recordado álbum debut titulado "El tesoro de los inocentes".

Al rememorar aquellos históricos procesos creativos en los que formó parte de la discografía oficial de la banda, el técnico detalló que con cada creador “buscaba su sonido, por eso disfrute mucho participar”. Además, no escatimó palabras de reconocimiento hacia las dinámicas de trabajo que caracterizaban al grupo en la intimidad, manifestando que “Siempre fue un placer trabajar con ellos, tenían una gran generosidad”.

Para finalizar la entrevista, Breuer analizó las transformaciones rítmicas que atravesó la banda y determinó que “la tecnología llegó en Lobo Suelto. La pauta era que cada disco tenía que tener algo nuevo” en lo concerniente a las propuestas auditivas. Con respecto a la coherencia estética del grupo, aclaró que “todos eran distintos y tenían una columna vertebral”, concluyendo su testimonio con una semblanza que ilustra la disciplina obsesiva que mantenía el vocalista frente a su arte: “El Indio todos los días estaba en su estudio para componer letras y canciones”.