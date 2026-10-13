Fefe Bongiorno estalló contra Mario Massaccesi por su documental sobre Videla y lanzó una pregunta demoledora

Sin embargo, sus declaraciones suscitaron un contencioso sobre el enfoque de la producción. La cuestión ya no pasa únicamente por la existencia de una faceta desconocida del exdictador, sino por la pertinencia de auscultar esa zona de su biografía y el sentido que puede adquirir su difusión en un contexto atravesado por disputas sobre la memoria histórica.

Humanizar al asesino, secuestrador, ladrón de bebés y de propiedades de Jorge Rafael Videla? Es justo lo que necesitamos! https://t.co/lGxkUbrqrS — Fernando Soriano (@ferosoriano) October 13, 2026

La intimidad de Videla, bajo la lupa

Jorge Rafael Videla encabezó la dictadura instaurada tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Durante el régimen, el aparato represivo estatal desplegó un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

En ese marco, la objeción de Bongiorno pone en discusión la prelación que debería existir entre la vida privada de un personaje y sus responsabilidades históricas. Aun si existieran aspectos personales capaces de aportar matices a su biografía, el interrogante es qué gravitación deberían tener frente a la magnitud de los crímenes cometidos bajo el régimen que encabezó.

El debate también interpela al género documental, proclive a explorar las contradicciones y las zonas menos conocidas de sus protagonistas. En el caso de Videla, el desafío consiste en evitar que esa indagación derive en una hagiografía encubierta o en una operación de edulcoración biográfica que termine soslayando la centralidad del terrorismo de Estado.

Por el momento, no se conoce públicamente el contenido completo del documental de Massaccesi, por lo que todavía no es posible evaluar cómo abordará esa faceta ni qué lugar les dará a las víctimas. Mientras tanto, la reacción de Bongiorno instaló una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la curiosidad biográfica sin incurrir en una exculpación simbólica de uno de los principales responsables de la última dictadura argentina?