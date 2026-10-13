Fefe Bongiorno estalló contra Mario Massaccesi por su documental sobre Videla y lanzó una pregunta demoledora
El periodista puso en entredicho el proyecto sobre la intimidad de Videla y lanzó una reflexión urticante sobre la pertinencia de hurgar en su vida privada.
La revelación de Mario Massaccesi sobre el documental que prepara acerca de Jorge Rafael Videla abrió un debate en las redes sociales. Uno de los que salió al cruce fue Fefe Bongiorno, quien cuestionó el sentido de explorar la intimidad del dictador y puso bajo la lupa la pertinencia de reconstruir su costado desconocido frente a la dimensión de sus crímenes.
“Incluso si Videla hubiese tenido algún grado de bondad o humanidad, ¿importa?”, escribió Bongiorno en su cuenta de X. Luego, profundizó su postura con una pregunta que puso el foco en el contexto político actual: “¿De qué sirve (especialmente en un contexto de tanta reivindicación peligrosa) que nos cuenten la intimidad de una persona cuyas atrocidades siempre van a ser más importantes que su vida personal?”.
El planteo del periodista apunta al quid de la controversia: ¿qué aporta conocer los pliegues más recónditos de la vida de un dictador cuando sus responsabilidades históricas son insoslayables? La discusión adquiere especial acuciosidad en un escenario en el que, según advirtió Bongiorno, proliferan discursos reivindicatorios de la dictadura. El riesgo, desde esa perspectiva, es que una reconstrucción biográfica termine operando como un subterfugio narrativo para desplazar el foco de los crímenes hacia aspectos privados de relevancia secundaria.
Qué dijo Mario Massaccesi sobre su documental de Videla
La controversia se desató después de que Massaccesi revelara, durante su participación en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, que trabaja en un documental sobre un costado íntimo y poco conocido de Videla.
El periodista explicó que el proyecto reúne información y testimonios vinculados con esa dimensión privada. Durante la conversación, también reflexionó sobre la posibilidad de que incluso los dictadores y asesinos conserven algún rasgo de humanidad, sin que eso implique justificar sus acciones.
Sin embargo, sus declaraciones suscitaron un contencioso sobre el enfoque de la producción. La cuestión ya no pasa únicamente por la existencia de una faceta desconocida del exdictador, sino por la pertinencia de auscultar esa zona de su biografía y el sentido que puede adquirir su difusión en un contexto atravesado por disputas sobre la memoria histórica.
La intimidad de Videla, bajo la lupa
Jorge Rafael Videla encabezó la dictadura instaurada tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Durante el régimen, el aparato represivo estatal desplegó un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
En ese marco, la objeción de Bongiorno pone en discusión la prelación que debería existir entre la vida privada de un personaje y sus responsabilidades históricas. Aun si existieran aspectos personales capaces de aportar matices a su biografía, el interrogante es qué gravitación deberían tener frente a la magnitud de los crímenes cometidos bajo el régimen que encabezó.
El debate también interpela al género documental, proclive a explorar las contradicciones y las zonas menos conocidas de sus protagonistas. En el caso de Videla, el desafío consiste en evitar que esa indagación derive en una hagiografía encubierta o en una operación de edulcoración biográfica que termine soslayando la centralidad del terrorismo de Estado.
Por el momento, no se conoce públicamente el contenido completo del documental de Massaccesi, por lo que todavía no es posible evaluar cómo abordará esa faceta ni qué lugar les dará a las víctimas. Mientras tanto, la reacción de Bongiorno instaló una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la curiosidad biográfica sin incurrir en una exculpación simbólica de uno de los principales responsables de la última dictadura argentina?
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