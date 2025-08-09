Mario Pergolini, íntimo: su lucha contra las adicciones y el papel clave de su familia

Pergolini destacó que, aunque la decisión de recuperarse es personal, el entorno juega un papel crucial: “Esto sin contexto es como sin padre, sin hermanos, sin amigos. No son batallas solitarias, porque uno a veces está corrido y necesita que otro lo ponga en su lugar. Si el contexto no ayuda, es muy difícil”.

Con la misma convicción que lo llevó a cambiar el rumbo de su carrera, Pergolini transmite hoy un mensaje de esperanza: que incluso las luchas más duras pueden ganarse con determinación y acompañamiento.