Mario Pergolini perdió su celular en la calle y celebró un gesto inesperado: “Desde hoy es mi mejor amigo”

A pesar de contar con una carrera sólida y un nombre respetado en el circuito del stand up, la magia y las redes sociales, Aristarán reconoció que su participación en este proyecto, gestado por la mente de Mario Pergolini, marcó un antes y un después en su vínculo con el público general. Según sus propias palabras, la repercusión del programa fue inmediata y transformadora.

Uno de los puntos que mayor curiosidad despertó en la "Chiqui" fue el particular título del ciclo. Con la calidez y el humor que lo caracterizan, el invitado explicó la lógica detrás del nombre, atribuyéndola directamente a la personalidad del creador de CQC. “Otro día perdido es muy típico de Mario, de nombres pesimistas”, confesó entre risas ante la mirada atenta de los comensales.

A pesar de esa impronta cargada de sarcasmo, el formato logró romper con los nichos específicos en los que el actor se movía habitualmente. “Me dio una popularidad que no tenía hasta este momento”, admitió Rada, subrayando que el programa permitió que su talento fuera apreciado por una audiencia mucho más amplia y diversa, convirtiéndose en un verdadero punto de inflexión para su carrera profesional.

La noticia más esperada por sus seguidores llegó sobre el final de la charla, cuando el conductor consultó sobre la continuidad del proyecto. Con entusiasmo y seguridad, el artista despejó todas las dudas sobre el futuro del ciclo en la televisión actual.

“Sí, volvemos”, afirmó de manera tajante, confirmando que la programación regresará al aire durante el transcurso de este año. Para los especialistas de la industria, este retorno no es solo una buena noticia para los fanáticos, sino la ratificación de que el binomio entre la creatividad de Pergolini y el carisma de Aristarán ha logrado captar el pulso de los televidentes. Tras haber pasado de ser un artista de culto a una figura de impacto masivo, Rada se prepara para una nueva etapa que promete seguir expandiendo su influencia en el entretenimiento nacional.