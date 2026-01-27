El mensaje de Phil Collins que ilusionó a sus fans: "Veré si hay más música"

"Mi cuerpo ya no me acompaña. Tengo algunas cosas a medio hacer o que nunca se terminaron, y un par de cosas que sí terminaron, que me gustan, así que ya sabes. Quizás todavía haya vida en este perro viejo. Sí. Ya verás", sentenció

Ideas inacabadas y esperanza creativa

A pesar de las limitaciones físicas, el exlíder de Genesis confesó que conserva material sin terminarque podría retomarse. “Tengo algunas cosas a medio hacer, otras que nunca terminé y un par que sí acabé y me gustan”, explicó. “Quizá le dé vida al viejo”, aseguró.

Collins se retiró oficialmente de las giras tras su último concierto en 2022, después de admitir públicamente que apenas podía sujetar una baqueta, una situación especialmente dura para alguien que ha pasado toda su vida detrás de la batería.

“He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock. Aún estoy asimilándolo”.