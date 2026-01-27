El mensaje de Phil Collins que ilusionó a sus fans: "Veré si hay más música"
El cantante se retiró en el año 2022 por problemas de salud.
Phil Collins aseguró en una entrevista reciente para la BBC Two, que se aproxima a su 75º cumpleaños y le gustaría volver al estudio para experimentar y comprobar si aún queda música por descubrir.
“Lo que me espera, además de recuperar la movilidad y la salud, es ir allí y experimentar un poco, a ver si hay más música”, explicó. “Uno suele pensar: ‘Ya está, ya lo he hecho’. Pero hay que empezar para saber si todavía se puede”.
Collins sufre problemas neurológicos y lesiones en la columna vertebral, lo que ha limitado sus movimientos, decidiendo retirarse de la música en el año 2022, con un concierto de Genesis en el O2 Arena de Londres.
“Tengo una enfermera las 24 horas al día que vigila que me tome la medicación como debo", explicó, y es que tampoco puede andar sin ayuda. Asegura que su situación es “delicada”, viviendo con “mucho dolor y fatiga”, pero esto no le detendría para volver a hacer música.
Luego señaló que "No puedo tocar como antes, pero la música sigue siendo parte de mí", destacó, ya que ahora no puede tocar la batería. "He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock. Todavía lo estoy asimilando", desveló.
"Mi cuerpo ya no me acompaña. Tengo algunas cosas a medio hacer o que nunca se terminaron, y un par de cosas que sí terminaron, que me gustan, así que ya sabes. Quizás todavía haya vida en este perro viejo. Sí. Ya verás", sentenció
Ideas inacabadas y esperanza creativa
A pesar de las limitaciones físicas, el exlíder de Genesis confesó que conserva material sin terminarque podría retomarse. “Tengo algunas cosas a medio hacer, otras que nunca terminé y un par que sí acabé y me gustan”, explicó. “Quizá le dé vida al viejo”, aseguró.
Collins se retiró oficialmente de las giras tras su último concierto en 2022, después de admitir públicamente que apenas podía sujetar una baqueta, una situación especialmente dura para alguien que ha pasado toda su vida detrás de la batería.
“He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock. Aún estoy asimilándolo”.
