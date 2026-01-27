El Gobierno derogó las calificaciones de aptitud para el público en películas: todos los detalles

La normativa también elimina la intervención obligatoria de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, al señalar que su estructura colegiada y la falta de actualización de criterios generaban demoras y dificultades para el funcionamiento ágil del sector. En su lugar, se destacó la capacidad técnica y la experiencia del INCAA para realizar evaluaciones profesionales, transparentes y acordes con los estándares actuales.

Otro de los cambios relevantes es la posibilidad de homologar las calificaciones emitidas por organismos públicos o privados del exterior, especialmente en el caso de películas extranjeras, que representan una porción mayoritaria de los estrenos en el país. De acuerdo con informes citados en el decreto, más del 65% de las copias lanzadas al mercado argentino y más del 80% de los espectadores del top 100 de estrenos corresponden a producciones de origen estadounidense.

En ese sentido, la reglamentación autoriza al INCAA a reconocer calificaciones extranjeras y a adecuarlas cuando existan razones de orden público, con el objetivo de evitar duplicaciones administrativas, reducir costos y agilizar la distribución y exhibición de contenidos en salas.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, posee un Anexo en el que se redefine el sistema de calificación cinematográfica bajo un criterio explícito de no censura, al establecer que la intervención estatal se limita a una función orientativa e informativa.

En ese marco, la norma refuerza el principio de que la decisión final sobre el consumo audiovisual de menores recae en padres, madres y tutores, mientras que el rol del Estado nacional se circunscribe a brindar información clara y homogénea. El nuevo esquema introduce categorías alineadas con estándares internacionales -como Audiencia General (G), Supervisión Parental sugerida (SP), R-13, R-17y Solo apta para mayores de 18 años (C)- y faculta al INCAA a complementar esas clasificaciones con advertencias específicas sobre el contenido, fortaleciendo la transparencia del sistema.