Caótico arribo de Javier Milei a Mar del Plata: recibido con protestas, caminó por la calle entre empujones
El mandatario inició su "Tour de la Gratitud" en un marco de suma tensión por la presencia de manifestantes en contra.
El arribo del presidente Javier Milei a la ciudad bonaerense de Mar del Plata no estuvo exento de todo tipo de caos, ya que fue recibido por una protesta de jubilados e intentó "pasear" por la vía pública, en medio de empujones y forcejeos, con manifestantes en contra y a favor.
La llegada del libertario no pasó inadvertida para los sectores sociales más afectados por la crisis económica, por lo que, como ya ocurrió en otras ciudades que visitó recientemente, el repudio se hizo sentir.
Esta vez, en coincidencia con el arribo del mandatario para su "Tour de la Gratitud", la Multisectorial de Jubiladas, Jubilados y Pensionados local expresó un enérgico repudio, recordando que "La Feliz" es una de las urbes con mayor población de adultos mayores en todo el país y, a su vez, una de las más golpeadas por la actual gestión.
Además de difundir un duro comunicado, decenas de jubilados se concentraron en la zona de Güemes a la espera de Milei, donde también aguardaban los militantes libertarios, por lo que no faltó tensión.
En tanto, el esperado arribo de Milei fue en un completo caos. Con un operativo de seguridad poco ordenado, el Presidente intentó una caravana, pero no hizo más que generar algunos incidentes, como se observó en la cobertura de C5N.
No conforme con los forcejeos, y poniendo en peligro su propia integridad, el mandatario hasta bajó del vehículo para intentar caminar entre la gente.
Tras un puñado de metros, el Presidente intentó continuar su caravana en vehículo, pero tampoco logró avanzar. Finalmente, se paró en la caja del vehículo y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes, como hizo en otras ciudades.
"Quiero darle las gracias por habernos acompañado", alcanzó a decir Milei, mientras de fondo se escuchaban cánticos de "Milei, querido, el pueblo está contigo" por parte de sus seguidores.
