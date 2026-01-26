Caótico arribo de Javier Milei a Mar del Plata: recibido con protestas, caminó por la calle entre empujones

No conforme con los forcejeos, y poniendo en peligro su propia integridad, el mandatario hasta bajó del vehículo para intentar caminar entre la gente.

milei mar del plata

Tras un puñado de metros, el Presidente intentó continuar su caravana en vehículo, pero tampoco logró avanzar. Finalmente, se paró en la caja del vehículo y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes, como hizo en otras ciudades.

"Quiero darle las gracias por habernos acompañado", alcanzó a decir Milei, mientras de fondo se escuchaban cánticos de "Milei, querido, el pueblo está contigo" por parte de sus seguidores.