Netflix: la película de drama y romance que no te podés perder
Estrenada en el 2018 y con una duración que ronda los 120 minutos, este film de Mike Newell está ambientado en la década del 40. Los detalles en la nota.
Las historias de época tienen una ventaja inmediata en estos tiempo: sumergen al espectador con sus historias atrapantes y giros inesperados. Si bien se pueden encontrar diferentes películas y series en Netflix, HBO o Disney +, las producciones de drama, tensión y acción son las más elegidas por los espectadores que consumen a diario diferentes plataformas de streaming.
En ese contexto, La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey se consolidó como una de las películas más vistas de Netflix. Estrenada en 2018 y dirigida por Mike Newell, la cinta se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial y desarrolla una historia marcada por el amor y la resistencia en tiempos de conflicto, con una duración cercana a las dos horas.
De qué trata La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey
La trama se centra en Julieta Ashton, una escritora inglesa que, tras el final de la guerra, queda intrigada por una isla poco conocida y por las personas que la habitan. Lo que comienza como un simple intercambio de cartas se transforma en un viaje personal y profesional que la lleva a Guernsey, un lugar atravesado por las cicatrices del conflicto bélico.
Una vez allí, Julieta entra en contacto con un grupo de habitantes que, en medio de la ocupación alemana, encontró en los libros una vía de escape y resistencia. A través de sus relatos, la protagonista reconstruye un pasado marcado por decisiones difíciles y pérdidas, mientras se forjan lazos profundos que cambian su manera de ver la vida y su propio futuro.
Reparto de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey
- Lily James como Juliet Ashton
- Michiel Huisman como Dawsey Adams
- Glen Powell como Mark Reynolds
- Jessica Brown-Findlay como Elizabeth McKenna
- Katherine Parkinson como Isola Pribby
- Matthew Goode como Sidney Stark
- Tom Courtenay como Eben Ramsey
- Penelope Wilton como Amelia Maugery
- Bronagh Gallagher como Charlotte Stimple
Tráiler de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey
