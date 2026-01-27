Netflix: la película de drama y romance que no te podés perder

En ese contexto, La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey se consolidó como una de las películas más vistas de Netflix. Estrenada en 2018 y dirigida por Mike Newell, la cinta se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial y desarrolla una historia marcada por el amor y la resistencia en tiempos de conflicto, con una duración cercana a las dos horas.