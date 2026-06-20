Mario Pergolini reflexionó sobre lo sucedido entre Flor Peña y sus productores: "Yo también los entrego"
Pergolini no se quedó afuera: se refirió al error ocurrido al aire de Luzu TV y cuestionó la responsabilidad individual en los medios.
Mario Pergolini decidió pronunciarse sobre la polémica que tuvo como protagonista a Flor Peña luego de que en su programa se difundiera una información falsa relacionada con la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi.
El rumor comenzó a circular el jueves 18 de mayo y rápidamente se volvió viral, aunque la noticia resultó ser falsa. La situación generó fuertes críticas hacia la conductora de “El Show del Verano” y abrió un debate sobre la responsabilidad de los comunicadores al momento de informar.
Lejos de sumarse a los cuestionamientos, el conductor de Vorterix salió a respaldar a Peña y explicó que entiende las presiones que existen dentro de los medios.
La mirada de Mario Pergolini por lo ocurrido con Flor Peña
“Uno siendo del medio se pone en el lugar. Hace poco nos tocó en nuestro horario la muerte del Indio Solari y uno tiene que ser más cuidadoso”, expresó Pergolini al hablar sobre el episodio.
Además, señaló que muchas veces los conductores dependen de la información que reciben en vivo y apuntó hacia la dinámica de los equipos de producción: “Tiró a la producción, yo los entrego también si digo una barbaridad, no tengo ningún tipo de filtro”, señaló, entre risas.
Finalmente, el conductor explicó que él podría haber cometido un error similar si recibiera una indicación al aire: “Si a mí me dicen 'decí tal cosa' por la cucaracha, yo la digo”.
Con sus declaraciones, Pergolini abrió otra perspectiva sobre la situación y puso el foco en la forma en que funcionan los medios y la responsabilidad compartida detrás de una información que sale al aire.
Además, sus palabras generaron repercusión porque se diferenciaron de la postura de otras figuras que cuestionaron duramente el episodio. El conductor eligió remarcar la presión de la televisión y la dinámica de trabajo detrás de cámara, planteando que los errores en vivo no siempre recaen únicamente en quien está frente al micrófono.
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