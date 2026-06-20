Mario Pergolini reflexionó sobre lo sucedido entre Flor Peña y sus productores: "Yo también los entrego"

pergolini sobre flor peña

Finalmente, el conductor explicó que él podría haber cometido un error similar si recibiera una indicación al aire: “Si a mí me dicen 'decí tal cosa' por la cucaracha, yo la digo”.

Con sus declaraciones, Pergolini abrió otra perspectiva sobre la situación y puso el foco en la forma en que funcionan los medios y la responsabilidad compartida detrás de una información que sale al aire.

Además, sus palabras generaron repercusión porque se diferenciaron de la postura de otras figuras que cuestionaron duramente el episodio. El conductor eligió remarcar la presión de la televisión y la dinámica de trabajo detrás de cámara, planteando que los errores en vivo no siempre recaen únicamente en quien está frente al micrófono.