Dolor inmenso: murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini

El periodista Pablo Montagna fue el encargado de confirmar el fallecimiento de la madre de la reconocida figura de la televisión. Fue a través de sus redes sociales donde dio a conocer la información anteriormente mencionada respecto de que la producción decidió suspender la jornada de rodaje: "No se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de #OtroDiaPerdido", informó el comunicador.