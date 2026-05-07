Dolor inmenso: murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini
Tras la partida de su madre, el conductor suspendió las grabaciones de "Otro día perdido", su ciclo en El Trece.
El conductor Mario Pergolini atraviesa un difícil momento personal tras el fallecimiento de su madre, Beatriz, ocurrido este jueves 7 de mayo. Debido al deceso, se cancelaron de forma inmediata las grabaciones de Otro Día Perdido, el ciclo que encabeza en la pantalla de El Trece.
El periodista Pablo Montagna fue el encargado de confirmar el fallecimiento de la madre de la reconocida figura de la televisión. Fue a través de sus redes sociales donde dio a conocer la información anteriormente mencionada respecto de que la producción decidió suspender la jornada de rodaje: "No se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de #OtroDiaPerdido", informó el comunicador.
Mientras Mario Pergolini atraviesa estas horas de dolor en absoluta reserva, el apoyo de su entorno y de la audiencia no se hizo esperar. Ante la falta de declaraciones oficiales, fueron sus seguidores y diversas personalidades del medio quienes tomaron la palabra para enviarle fuerzas y sentidos mensajes de pésame a través de diversos canales.
Noticia en desarrollo.-
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