Damián Betular y Mario Pergolini revelaron la pasión que los une

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando el jurado de MasterChef Celebrity explicó el sistema que utiliza para conservar sus colecciones. Debido a la falta de espacio, suele desmontar muchas de las estructuras una vez terminadas.

"Los desarmo, los guardo en bolsas, las sello y pongo tal con su manual", detalló. Luego reconoció que ese método no solo le permite mantener el orden, sino que también le genera una sensación especial: "Me da tranquilidad tenerlos guardados". Pergolini también compartió su visión sobre el pasatiempo y dejó una definición que provocó risas en el estudio. "Armar Legos con otras personas es insoportable. Es un trabajo solo", afirmó entre bromas.

A medida que avanzaba la charla, ambos fueron encontrando más puntos en común. De hecho, el propio Betular terminó resumiendo el inesperado hallazgo con una frase que describió a la perfección el clima del encuentro: "Tenemos muchas cosas en común".