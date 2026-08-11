Damián Betular y Mario Pergolini revelaron la pasión que los une
Damián Betular y Mario Pergolini sorprendieron al revelar una curiosa afición que comparten.
Damián Betular visitó a Mario Pergolini en una nueva emisión de Otro día perdido y, en medio de una charla distendida que pasó por distintos temas personales y profesionales, ambos descubrieron una afición que comparten desde hace años y que sorprendió a más de uno.
Todo comenzó cuando el reconocido pastelero contó que disfruta de una actividad que realiza en sus ratos libres: armar y desarmar sets de LEGO. La confesión despertó el entusiasmo inmediato del conductor, quien reveló que también es un fanático de la popular marca de bloques y que incluso posee una extensa colección.
"Armar y desarmar Legos", explicó Betular al hablar de uno de sus hobbies favoritos. La respuesta de Pergolini no tardó en llegar: además de reconocer su fanatismo, contó que tiene una tarjeta VIP de la compañía y enumeró algunos de los modelos más ambiciosos que construyó a lo largo del tiempo.
Entre monumentos y vehículos, la conversación fue dejando al descubierto que las coincidencias entre ambos eran más de las que imaginaban. "Hice edificios, autos, el castillo Disney de las princesas. Sí, lo hice completo", señaló el conductor al repasar parte de su colección, que también incluye réplicas del Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad.
Lejos de quedarse atrás, Betular enumeró algunas de sus propias construcciones: "Yo tengo Coliseo, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa", comentó, antes de agregar que también posee versiones en LEGO de distintos automóviles, entre ellos un New Beetle, un Aston Martin, un Mustang y una Ferrari.
Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando el jurado de MasterChef Celebrity explicó el sistema que utiliza para conservar sus colecciones. Debido a la falta de espacio, suele desmontar muchas de las estructuras una vez terminadas.
"Los desarmo, los guardo en bolsas, las sello y pongo tal con su manual", detalló. Luego reconoció que ese método no solo le permite mantener el orden, sino que también le genera una sensación especial: "Me da tranquilidad tenerlos guardados". Pergolini también compartió su visión sobre el pasatiempo y dejó una definición que provocó risas en el estudio. "Armar Legos con otras personas es insoportable. Es un trabajo solo", afirmó entre bromas.
A medida que avanzaba la charla, ambos fueron encontrando más puntos en común. De hecho, el propio Betular terminó resumiendo el inesperado hallazgo con una frase que describió a la perfección el clima del encuentro: "Tenemos muchas cosas en común".
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