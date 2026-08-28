Marixa Balli cerró su histórico local de ropa en Flores
La empresaria y artista decidió ponerle fin a una etapa de 26 años con su local de Xurama.
Marixa Balli confirmó el cierre definitivo del local de ropa que mantuvo durante 26 años en el barrio porteño de Flores. La empresaria tomó la decisión después de atravesar un período de dificultades comerciales y explicó que también busca realizar un cambio personal para dejar atrás algunas obligaciones y comenzar a disfrutar más de su vida.
En diálogo con Ángel de Brito en LAM, por América, Balli contó que actualmente se encuentra desarmando las estructuras que utilizaba para exhibir los zapatos de su marca Xurama. Con absoluta sinceridad, reconoció que llegó a un punto en el que se sintió agotada de sostener el negocio.
“Me agoté. No, te juro que me agoté de todo. Estoy cansada. ¿Viste que dije un día que estoy haciendo cambios en mi cabeza? Es un momento de cambios, de transición”, expresó Marixa Balli al explicar los motivos que la llevaron a cerrar el local.
La artista también señaló que una de sus principales motivaciones es recuperar tiempo para sí misma. Durante años dividió su actividad entre sus trabajos en los medios y su emprendimiento de indumentaria y calzado, por lo que ahora decidió bajar el ritmo. “Quiero empezar a disfrutar un poco de la vida. La verdad, lo único que hago es laburar, no disfruto casi nada. Entonces dije ‘paremos’”, sostuvo.
Marixa Balli habló de la situación de los comercios
Más allá de las cuestiones personales, Balli reconoció que el contexto comercial también tuvo un peso importante en su decisión. Al ser consultada por Ángel de Brito sobre la situación que atraviesan actualmente los comercios y las pequeñas y medianas empresas, fue contundente: “Está difícil para todo el mundo”.
La empresaria puso como ejemplo la zona de Flores donde funcionaba su negocio y remarcó la cantidad de locales que actualmente se encuentran vacíos. “Acá estoy en Avenida Rivadavia; hay cantidad de locales vacíos y eso que es una buena zona, un polo comercial. Está complicado, muy complicado”, describió.
La situación ya había llevado a Balli a realizar una liquidación de la mercadería de Xurama durante los primeros meses del año, cuando comenzó a desprenderse de parte del stock de su histórico negocio.
Sin embargo, ahora la decisión es definitiva para el local físico. Balli explicó que no quiere continuar cargando con los gastos mensuales y las cuestiones administrativas que implica sostener un comercio. “Así que basta de tanta cosa, tanto gasto todos los meses”, manifestó.
La contundente frase de Marixa Balli
Al hablar sobre la posibilidad de que el escenario económico mejore, Balli dejó en claro que ya no quiere quedar atada a la expectativa de que la situación cambie. “Yo, la verdad, ya no me quiero enganchar más, ni de escuchar, ni de esperar, ni de pensar que todo va a cambiar. Estoy podrida”, lanzó.
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