Marixa Balli cerró su histórico local de ropa en Flores

La empresaria puso como ejemplo la zona de Flores donde funcionaba su negocio y remarcó la cantidad de locales que actualmente se encuentran vacíos. “Acá estoy en Avenida Rivadavia; hay cantidad de locales vacíos y eso que es una buena zona, un polo comercial. Está complicado, muy complicado”, describió.

La situación ya había llevado a Balli a realizar una liquidación de la mercadería de Xurama durante los primeros meses del año, cuando comenzó a desprenderse de parte del stock de su histórico negocio.

Sin embargo, ahora la decisión es definitiva para el local físico. Balli explicó que no quiere continuar cargando con los gastos mensuales y las cuestiones administrativas que implica sostener un comercio. “Así que basta de tanta cosa, tanto gasto todos los meses”, manifestó.

La contundente frase de Marixa Balli

Al hablar sobre la posibilidad de que el escenario económico mejore, Balli dejó en claro que ya no quiere quedar atada a la expectativa de que la situación cambie. “Yo, la verdad, ya no me quiero enganchar más, ni de escuchar, ni de esperar, ni de pensar que todo va a cambiar. Estoy podrida”, lanzó.