Escándalo en Gran Hermano: Brian Sarmiento abandonó la casa
Tras la polémica expulsión de Danelik, el exfutbolista decidió dejar Gran Hermano. Explotó contra la producción y denunció que cambiaron las reglas.
El famoso reality Gran Hermano atraviesa horas de extrema tensión tras un violento escándalo que terminó con la expulsión de Danelik y Campanita. Ante esta drástica decisión, el exfutbolista Brian Sarmiento abandonó voluntariamente el programa por solidaridad con su pareja, lanzando además duras críticas hacia los productores del ciclo televisivo.
El furioso descargo de Brian Sarmiento contra Gran Hermano
El conflicto principal se desató tras un fuerte cruce entre Campanita y Danelik dentro de la casa. Como respuesta a este tenso episodio, las autoridades del programa decidieron descalificar a ambas jugadoras de la competencia.
Frente a esta situación, Sarmiento utilizó sus redes sociales para manifestar su profunda indignación con la producción:
- Cambio de normas: “A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó”, advirtió el exfutbolista en su cuenta oficial de Instagram.
- Defensa de Danelik: El mediático aseguró que su novia actuó correctamente y solo intentó evitar que Campanita atacara a otra compañera, conocida popularmente como Pincoya.
- Indignación total: A través de un video grabado desde su hogar, calificó todo lo sucedido como "una vergüenza" y aseguró sentirse muy dolido.
IMPORTANTE: El Gobierno avaló un salario básico de $3.335.917,91 para profesionales con título universitario
Preocupación por la imagen en Televisión
El exjugador detalló que ya se encuentra junto a Danelik y se mostró visiblemente preocupado por la forma en que los editores del reality están manipulando el material emitido. "Es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva", sentenció enojado.
Para finalizar su comunicado, Sarmiento avisó que por el momento prefiere no brindar mayores detalles que comprometan aún más la situación actual, pero dejó la puerta abierta a futuras revelaciones. Prometió que, cuando el conflicto termine definitivamente, contará las cosas "como realmente fueron" para que el público entienda la gravedad del asunto sin necesidad de señalar a nadie.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario