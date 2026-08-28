Escándalo en Gran Hermano: Brian Sarmiento abandonó la casa

Para finalizar su comunicado, Sarmiento avisó que por el momento prefiere no brindar mayores detalles que comprometan aún más la situación actual, pero dejó la puerta abierta a futuras revelaciones. Prometió que, cuando el conflicto termine definitivamente, contará las cosas "como realmente fueron" para que el público entienda la gravedad del asunto sin necesidad de señalar a nadie.