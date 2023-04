El contundente descargo de Marixa Balli que causa furor en las redes

Sin controlar su ira, Marixa le respondió a Carmen: "La verdad, esa mujer me hizo mucho daño. Te hagas cargo o no, pasó. Pasó hace 20 años. Me cagaste la existencia y no te querés hacer cargo, me chupa un huevo. La gente lo sabe".

Y siguió: "No hay una intención de ella honesta de decir 'mirá, Marixa, la verdad fui guacha en ese momento me copó hacerte esto', porque uno sabe lo que hace mal y lo que hace bien, 'me copó, me divertí, lo disfruté'".

Además, respondió a los dichos de Carmen quien la había tratado de “viuda de Rodrigo” y de haberse "colgado del féretro" para buscar fama.

"¿Quién quiere ser viuda de quién? Yo fui la mejor amiga de Rodrigo, fui un gran amor y jamás me colgué de absolutamente nada, de nada. Fui realmente un paño para él, un paño porque él cuando le pasaba algo, recurría a mí. Por algo será y lo ha dicho, pero jamás me colgué absolutamente de nadie y jamás saco el tema cuando no me preguntan", aseguró la exvedette.

Entonces, Marixa Balli lanzó la frase que causó furor en las redes sociales.

"Lo que pasa, señor, es que el pasado no lo puedo borrar, ni puedo borrar lo bueno ni lo malo, y me hago cargo, ¿comprendés? Porque no tengo nada que ocultar y porque soy esto. Con tapa de Gente, sin tapa de Gente con la bailanta, ¿comprendés? Yo soy esto, Marixa Balli es esto. Dentro, fuera del camarín, en La Salada y en Flores. Soy una mina que labura, profesional. Puedo estar acá, mañana puedo estar allá, pero sigo siendo la misma: respetuosa, buena gente, profesional, trato de ser buena compañera absolutamente con todo el mundo, tengo corazón y una vida con cosas buenas y cosas malas, pero no me arrepiento absolutamente de nada".