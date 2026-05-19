El desopilante momento que protagonizó Marixa Balli junto a una influencer
La integrante de "Cortá por Lozano" irrumpió en una grabación de Dulce Pink y el divertido momento terminó con un inesperado obsequio para la influencer.
Marixa Balli se convirtió nuevamente en tema de conversación en redes sociales, aunque lejos de cualquier escándalo televisivo. En esta oportunidad, la mediática protagonizó un divertido momento junto a una influencer que terminó sorprendiendo a todos.
Todo comenzó cuando Lucía Baeza, más conocida en redes como "Dulce Pink", grababa contenido desde su auto para compartir con sus seguidores. Mientras filmaba uno de sus clásicos videos, la influencer musicalizó la escena con “La Cachaca”, uno de los temas más emblemáticos de Marixa.
El encuentro inesperado de Marixa Balli y Dulce Pink
Pero lo inesperado ocurrió segundos después. La empresaria pasó caminando por el lugar, reconoció inmediatamente la canción y decidió acercarse al vehículo al escucharla sonar a todo volumen.
“Ese es mi tema”, comentó entre risas la dueña de Xurama, generando una reacción de absoluta sorpresa en Lucía, que no pudo contener la emoción y le contó que era fanática suya desde hace años.
Lejos de quedar solo en un intercambio divertido, el encuentro tuvo un cierre aún más llamativo. Durante la charla improvisada, Marixa halagó el perfume que llevaba puesta la joven y aseguró que le había fascinado el aroma. En medio de la euforia del momento, Lucía tomó una decisión inesperada: se lo regaló ahí mismo.
El video rápidamente comenzó a circular en TikTok y Instagram, donde los usuarios destacaron la espontaneidad y buena onda de ambas. En las imágenes puede verse a Marixa alejándose feliz con el perfume en la mano.
El producto que terminó llevándose la empresaria fue L’Inedito, una fragancia accesible y muy popular en redes, que además coincide con el tipo de productos económicos y rendidores que Balli suele recomendar entre sus seguidores.
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