El desopilante momento que protagonizó Marixa Balli junto a una influencer.

El video rápidamente comenzó a circular en TikTok y Instagram, donde los usuarios destacaron la espontaneidad y buena onda de ambas. En las imágenes puede verse a Marixa alejándose feliz con el perfume en la mano.

El producto que terminó llevándose la empresaria fue L’Inedito, una fragancia accesible y muy popular en redes, que además coincide con el tipo de productos económicos y rendidores que Balli suele recomendar entre sus seguidores.