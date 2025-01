Marley le hizo frente a las críticas tras el nacimiento de Milenka: qué dijo

"¿Querés seguir teniendo más? Vas a ser Maru (Botana)", bromeó el periodista. "Y a veces me agarra", respondió entre risas el conductor. Luego de esto, y sin ningún tapujo, De Brito le preguntó por las críticas de Malena Pichot y Daniel Gómez Rinaldi. En tanto, Marley respondió: "No me llegaron sus críticas, pero la verdad es que...". “Que te chupa un huevo”, completó De Brito.

marley

En ese sentido, respondió: “Claro, sí, imaginate que yo estoy feliz con mi hija, está totalmente álgido que alguien no esté de acuerdo”. Por otro lado, Alejandro también contó: "¿Sabés qué? Hubo mucha gente que me agradeció. Me dijeron 'está bueno que vos estés mostrando todo esto'. Hay mucha gente que se anima a hacerlo después de que uno lo muestra. ¿Sabés la cantidad de personas que quieren ser padres ahora y capaz están solos?".

Por su parte, el influencer también reveló: "Yo también les quiero contar que estas charlas las tengo con las maestras de la escuela y yo siempre les digo 'si ustedes ven que algo le hace ruido a Mirko con respecto a la exposición, yo siempre estoy listo para cerrar la cuenta'".

Por último, Marley cerró la nota, y afirmó: "Cuando era muy chiquito, él tenía dos años, estábamos en la playa y la gente venía a sacarse fotos y decía 'foto, no'. Ahora es al revés. Ahora él ve que yo me saco una foto y se apura para agregarse a la foto porque él también quiere salir. Él lo ve como un juego".

Las críticas de Malena Pichot a Marley

Mediante su cuenta oficial de X, Malena Pichot criticó a Marley por la forma en la que retrató el nacimiento de su hija Milenka. A través de un duro mensaje, dejó en claro que no está de acuerdo con la forma en la que se desempeñó el conductor para ser padre.

"El contenido de Marley paso por paso en modo documental del parto de una mujer a la que le alquiló el vientre me pone los pelos de punta, me parece que ya es la película de terror del año", escribió la actriz días atrás en su cuenta de X (antes Twitter).

Luego, en otra publicación, sumó indignada: "Su tranquilad, su manera de relatar completamente desafectado, más interesado en las instalaciones que en cualquier otra cosa, con el mismo tono que en sus programas de tele mostrando un local de pelotudeces en un país extraño".

malena pichot