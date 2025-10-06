Marley mostró su insólita caída en Por el Mundo: "Fue humillante, pero con suerte"

Entre carcajadas, describió la escena: “Me di la cara contra el piso, no sabés lo que me dolió. Cuando me levanté tenía la malla rota, un poco de sangre y una vergüenza terrible”. El momento más tierno llegó cuando contó la reacción de su hijo: “Cuando entré, Mirko me miró y me preguntó qué me había pasado. Le dije: ‘Perdóname, cosas que le pasan a papá’. Fue humillante”.

Fulop, que también sufrió una caída similar en un show de Erreway, no pudo contener la risa al ver el video. “Somos dos boludos con suerte”, resumió entre carcajadas. Con su habitual humor, cerró el momento diciendo: “Lo bueno es que al menos fue en casa y no en un escenario. Pero ya está, me reí de mí mismo… y de paso, de mis propios golpes”.