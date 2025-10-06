Thiago Medina se sigue recuperando: Daniela Celis contó cómo fue el intercambio con sus hijas

La directora ejecutiva del hospital, Dora Agüero, señaló que “el paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías y ya no requiere asistencia respiratoria”. Medina continúa fortaleciéndose tanto física como emocionalmente, con acompañamiento cercano, celebrando no solo los avances médicos, sino también la posibilidad de reconectarse con sus seres queridos fuera del área crítica.

Su entorno enfatiza que su recuperación es producto de su fuerza de voluntad, la atención profesional del hospital y el respaldo constante de sus familiares y amigos. Con estos avances, la esperanza se renueva y se abre un camino firme hacia la completa recuperación del joven, marcando un alivio después de semanas de incertidumbre y tensión.