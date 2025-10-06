Thiago Medina se sigue recuperando: Daniela Celis contó cómo fue el intercambio con sus hijas
Tras dejar la terapia intensiva, el ex Gran Hermano continúa en sala de cuidados intermedios y la madre de sus niñas compartió emocionada el reencuentro familiar.
Después de más de veinte días de incertidumbre, Thiago Medina dejó atrás la etapa más crítica de su recuperación. El exparticipante de Gran Hermano, que sufrió un grave accidente de moto, fue trasladado de la terapia intensiva a una sala de cuidados intermedios en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde continúa fortaleciéndose bajo estricta supervisión médica.
La noticia fue celebrada por su expareja Daniela Celis, quien compartió su emoción en redes sociales y destacó la importancia del acompañamiento de los profesionales de la salud y la familia. En un video publicado en sus historias de Instagram, la influencer expresó: “La felicidad es total, yo sé que ustedes son parte de este milagro, los profesionales que Dios puso para que se topen con Thiago. Estoy super contenta”.
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando sus hijas, Laia y Aimé, pudieron comunicarse con él por videollamada. “Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también las nenas estaban muy, muy felices. Acá agarran el teléfono, le dicen ‘papá, papá, papá’ y él también, así que estoy muy contenta por compartírselos a todos ustedes”, contó Daniela, emocionada.
Qué dice el último parte médico de Thiago Medina
El último parte médico confirmó que Thiago no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas ni vía central para recibir medicación, y que ya comenzó a alimentarse por sus propios medios. Además, continúa con apoyo nutricional y sesiones de kinesiología para recuperar masa muscular tras la prolongada internación.
La directora ejecutiva del hospital, Dora Agüero, señaló que “el paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías y ya no requiere asistencia respiratoria”. Medina continúa fortaleciéndose tanto física como emocionalmente, con acompañamiento cercano, celebrando no solo los avances médicos, sino también la posibilidad de reconectarse con sus seres queridos fuera del área crítica.
Su entorno enfatiza que su recuperación es producto de su fuerza de voluntad, la atención profesional del hospital y el respaldo constante de sus familiares y amigos. Con estos avances, la esperanza se renueva y se abre un camino firme hacia la completa recuperación del joven, marcando un alivio después de semanas de incertidumbre y tensión.
