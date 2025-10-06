Fabiana Cantilo hizo una inesperada revelación sobre Mario Pergolini: qué dijo
Durante una reciente entrevista, la cantante confesó de forma inesperada que le escribió al conductor. Los detalles de sus revelaciones.
Dueña de un carisma inigualable que también se caracteriza por hablar sin filtro, Fabiana Cantilo volvió a sorprender a la audiencia con una confesión inesperada y muy personal sobre su vínculo pasado con Mario Pergolini. Invitada al programa Infama, la reconocida artista relató detalles de cómo vivió su relación con el conductor años atrás, utilizando un lenguaje directo y sin filtros con revelaciones completamente inesperadas.
Al ser consultada sobre si visitaría el ciclo que Pergolini conduce actualmente en eltrece, Otro Día Perdido, la cantante lanzó una respuesta tan honesta como filosa. “A pegarle un poco, sí. Ahora me doy cuenta que soy como una adelantada y una exagerada porque soy lo que soy. No es que soy loca, sino que tengo mucha energía. Y él me miraba tipo, ‘como no te puedo entender, no te doy bola. Y como no te puedo cog..., no te doy bola’”, expresó Cantilo.
La cantante, con el estilo descontracturado que la caracteriza, agregó que esa dinámica la marcó profundamente durante su juventud, en especial cuando recién comenzaba su carrera artística. “Yo era una chiquita que tenía miedo. Entonces le escribí 800 cartas que después rompí. Fue un antes y un después”, confesó la artista, reflejando la intensidad de sus sentimientos y la huella que dejó en ella el vínculo con Pergolini.
Finalmente, al ser consultada sobre si el conductor alguna vez le había correspondido o le había "tirado onda", Cantilo fue tajante al negarlo, pero dejó en claro que había intenciones ocultas. “No. Pero viste, cuando uno no les da bola… Yo era muy monja. Les escribí cartas y nunca se las mandaba”, cerró, dejando entrever con picardía que su actitud fue la que impidió cualquier tipo de acercamiento, además de su propio pudor.
