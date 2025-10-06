Fabiana Cantilo hizo una inesperada revelación sobre Mario Pergolini: qué dijo

Al ser consultada sobre si visitaría el ciclo que Pergolini conduce actualmente en eltrece, Otro Día Perdido, la cantante lanzó una respuesta tan honesta como filosa. “A pegarle un poco, sí. Ahora me doy cuenta que soy como una adelantada y una exagerada porque soy lo que soy. No es que soy loca, sino que tengo mucha energía. Y él me miraba tipo, ‘como no te puedo entender, no te doy bola. Y como no te puedo cog..., no te doy bola’”, expresó Cantilo.