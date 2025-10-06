Wanda Nara ya no oculta su romance: la primera foto pública con Martín Migueles

El fin de semana de la pareja estuvo marcado por actividades al aire libre que también tuvieron su reflejo en las redes. Wanda, Martín y las hijas de la conductora aprovecharon los días templados para navegar por el río, recorrer los canales y experimentar la adrenalina de las motos de agua. En cada aparición, la pareja permaneció cercana y afable, sin separarse de las niñas que acompañaron cada momento de las jornadas, conformando una secuencia de convivencia apacible y descontracturada.

Desde el entorno privado donde Wanda está construyendo su nuevo hogar, la conductora mostró la serenidad de los espacios verdes y la privacidad del barrio. Las publicaciones dejaron ver la complicidad y el disfrute de los momentos compartidos. Sobre la moto de agua, Migueles llevó el control, mientras Wanda registraba el entorno entre canales, casas modernas y vegetación.

A lo largo de los últimos días, la empresaria reforzó la narrativa de su nueva relación a través de fragmentos visuales en las redes. Si antes los indicios se limitaban a una parte del cuello tatuado, las últimas historias configuraron la historia invisible de una pareja que ya no necesita ocultarse. La selección de “Mejor que vos”, de Lali Espósito y Miranda!, para musicalizar uno de los videos, sumó una capa de interpretación a sus movimientos.

La agenda profesional de Wanda también se cruzó con su vida personal. Tras los premios Martín Fierro 2025, donde Bake Off Famosos (ciclo que condujo) resultó ganador de la terna Big Show, Wanda dejó el hotel de Puerto Madero. Apenas concluyó la ceremonia, y sin quedarse a la celebración posterior, la conductora se fue acompañada por sus dos hijas, su madre Nora Colosimo y Martín Migueles. Este regreso al hogar, lejos del bullicio, reflejó esa convivencia familiar que ahora integra a su nueva pareja.