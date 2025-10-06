Wanda Nara ya no oculta su romance: la primera foto pública con Martín Migueles
Luego de los escándalos con Mauro Icardi, todo indica que la conductora de MasterChef rehizo su vida y se encuentra mejor que nunca. Los detalles.
La exposición de la relación entre Wanda Nara y el empresario Martín Migueles dio un giro definitivo el pasado domingo, dejando de lado la discreción que habían mantenido. La conductora de MasterChef Celebrity y su pareja, vecino de Nordelta, se mostraron abiertamente al ser capturados tomados del brazo durante un paseo por uno de los shoppings más exclusivos de la zona.
Hasta este momento, la pareja solo había dejado sutiles indicios en sus redes sociales: alguna instantánea parcial de un brazo tatuado, la insinuación de una silueta o la mención vaga de un café compartido. Sin embargo, la imagen capturada en el centro comercial funciona como una confirmación elocuente de su cercanía. Caminando juntos bajo la luz natural, la hija menor de Wanda a su lado, la escena de cotidiana tranquilidad dejó claro que la pareja ya no busca evitar las cámaras.
Para la ocasión, Wanda eligió un look muy relajado, un buzo rojo de corte amplio, en sintonía con el clima primaveral. Migueles, con un estilo informal y cargando una bolsa de compras, caminaba a su lado. Ambos llevaban en la mano tazas de café, sin inmutarse ante la atención, demostrando que están listos para mostrarse fuera de la intimidad.
Los gestos de complicidad y la naturalidad con la que compartieron la caminata junto a la pequeña reforzaron la idea de una relación en pleno proceso de consolidación. Lejos quedaron las indirectas virtuales: la pareja ahora elige la exposición espontánea, tal como compartió la cuenta de Ángel de Brito en Instagram.
El fin de semana de la pareja estuvo marcado por actividades al aire libre que también tuvieron su reflejo en las redes. Wanda, Martín y las hijas de la conductora aprovecharon los días templados para navegar por el río, recorrer los canales y experimentar la adrenalina de las motos de agua. En cada aparición, la pareja permaneció cercana y afable, sin separarse de las niñas que acompañaron cada momento de las jornadas, conformando una secuencia de convivencia apacible y descontracturada.
Desde el entorno privado donde Wanda está construyendo su nuevo hogar, la conductora mostró la serenidad de los espacios verdes y la privacidad del barrio. Las publicaciones dejaron ver la complicidad y el disfrute de los momentos compartidos. Sobre la moto de agua, Migueles llevó el control, mientras Wanda registraba el entorno entre canales, casas modernas y vegetación.
A lo largo de los últimos días, la empresaria reforzó la narrativa de su nueva relación a través de fragmentos visuales en las redes. Si antes los indicios se limitaban a una parte del cuello tatuado, las últimas historias configuraron la historia invisible de una pareja que ya no necesita ocultarse. La selección de “Mejor que vos”, de Lali Espósito y Miranda!, para musicalizar uno de los videos, sumó una capa de interpretación a sus movimientos.
La agenda profesional de Wanda también se cruzó con su vida personal. Tras los premios Martín Fierro 2025, donde Bake Off Famosos (ciclo que condujo) resultó ganador de la terna Big Show, Wanda dejó el hotel de Puerto Madero. Apenas concluyó la ceremonia, y sin quedarse a la celebración posterior, la conductora se fue acompañada por sus dos hijas, su madre Nora Colosimo y Martín Migueles. Este regreso al hogar, lejos del bullicio, reflejó esa convivencia familiar que ahora integra a su nueva pareja.
