El denunciante de Marley reveló que lo obligó a consumir drogas: "Popper"

"Me obligó a ingerir ciertas drogas, vendó mis ojos. Yo nunca había usado nada. En una ocasión, en la planta alta de la casa, Alejandro colocó en mi nariz una droga que se llama Popper. La sustancia ingresó a mis fosas nasales, me hizo hervir la nariz, la garganta, los ojos... Me sentía tan mal que me descompuse. Mareado, perdí el equilibrio y la conciencia”, explicó el denunciante.

Luego de esto puso en contexto cómo fue su acercamiento con Marley. Todo comenzó en la década del 90, según contó, cuando él era adolescente. Al parecer, el primer acercamiento se dio a través de un chat cuando en su casa compraron una computadora y así pudo tener algunas charlas, las cuales luego los llevaron a tener un encuentro en persona en el barrio de Palermo.

Qué es el Popper, la droga que Marley habría utilizado

El Popper, como cualquier sustancia, es absolutamente dañina y complicada para la salud física y mental. La sustancia es un líquido incoloro que se inhala y, según las estadísticas, el mayor uso siempre estuvo en prácticas sexuales.

Uno de los sitios más importantes en lo que a tema de salud refiere, CuidatePlus, establece que a pesar de que antes tenía uso médico, ahora se extendió a todos los ámbitos en Estados Unidos. “El efecto principal del popper es vasodilatador, lo que afecta a la circulación genital. Es un potenciador sexual que facilita la erección. Además, es un relajante muscular y sirve para relajar los esfínteres”, señala este sitio.