El detalle en la salida de América TV del denunciante de Marley que llamó la atención

Al finalizar su declaración en vivo, el hombre de 44 años salió del edificio sin realizar ningún tipo de declaración, donde se armó un mini revuelo y un detalle llamó la atención de los medios presentes en el lugar: según comentaron, Molina asistió al mano a mano con un grupo de camarógrafos que lo seguían exclusivamente a él.

Al ser consultado sobre si estaba filmando un documental, no hubo respuestas. Sin embargo, se pudo saber que la presunta víctima del conductor de "Survivor: Expedición Robinson" había llegado al canal con cámaras y pidió permiso en producción para poder filmar toda la entrevista y acompañarlo durante todo el recorrido.

El cronista de C5N que estaba allí relató cuáles fueron sus sensaciones en el trayecto desde la puerta hasta el auto que lo esperaba: "Había colegas y no quiso hacer declaraciones. Vi un Adrián muy compungido, como asustado. No tenía palabras, lo vi shockeado".

salida denunciante marley

La pareja de Adrián Molina estuvo presente en Intrusos

De acuerdo a lo revelado por el periodista Guido Záffora, Jordan -pareja del denunciante- estuvo presente en el piso de América, detrás de cámara, junto a un publicista y dos creadores de contenido.

En sus declaraciones, la presunta víctima de Marley aclaró que el rol de su pareja fue fundamental para entender lo que había vivido, dado que le hizo "las preguntas correctas" que hasta el momento nadie le había hecho.

Embed El detrás de la entrevista a Adrián, el denunciante de Marley.

Qué dijo Adrián Molina, el denunciante de Marley

"Las cosas cuando pasan de pequeño no son procesadas hasta mucho tiempo después, no tenía esas herramientas, las tuve que encontrar en terapia", expresó Molina, sentado en el living del programa "Intrusos". Explicó que que salió del clóset a los 24 años, pero Marley "fue la primera persona que supo que era gay", mucho antes de ese momento.

"Nos conocimos por Internet y se trasladó a correo electrónico. Tenía 17 años en esa época. Fue una relación de más de tres años que era una relación de abuso", relató el denunciante.

Siendo un adolescente, o un hombre de apenas 20 años, Molina no tenía las herramientas para identificar el abuso que sufría pero con la distancia que otorga el tiempo logró articular: "No recuerdo palabras, sí sensaciones. Sentirme pequeño al ver esta persona. Sentía que estaba en un situación que no era buena".

denunciante marley intrusos

"A esa edad mi cerebro no estaba desarrollado. Siempre hubo una sensación de 'me usaron', lo digo ahora y me da escalofríos", describió el hombre sobre la relación que comenzó en el año 1997 o 1998. Comentó que terminó el colegio en el 1996, y que "para una mente de 17 años fue mi primer pareja y una persona famosa".

"Mi actual pareja, que es abogado, fue quien me hizo las preguntas correctas", reconoció. Ese apoyo y esas preguntas lograron que Molina hablara de su historia e iniciara acciones penales contra Marley en el país donde transcurrió su relación, pero aclaró: "Nunca extorsioné a esa persona por esto".

Al mismo tiempo: el descargo de Marley en Telefe

“Hoy me presenté a través de mis abogados en la Justicia y por supuesto tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice es falso”, afirmó Marley al mismo tiempo en Telefe mientras salía en vivo su denunciante.

“Lo conozco. Esto fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad. Él estaba estudiando en la facultad en ese momento y tengo pruebas. Después tuvimos un vínculo muy sano y muy lindo durante dos/tres años”, sostuvo, blanqueando un vínculo con él.

“En el 2002 él se mudó a Estados Unidos. Yo lo acompañé en muchas cosas. Tanto que él se casó y yo conocí al marido. Durante muchos años tuvimos un muy buen vínculo. En un momento, él empezó un negocio de yoga y yo le ponía likes al Instagram del negocio para que más gente lo viera”, continuó sobre la historia.

MARLEY EN TELEFE

El motivo de la denuncia, según Marley

“Un día se comunicó conmigo en 2022 diciéndome que estaba lleno de deudas, que necesitaba mi ayuda y me pide una cifra gigante en dólares para que lo ayudara. Yo no estaba en un momento económico de mucha soltura y le dije ‘en este momento no puedo ayudarte’. No cayó bien eso y la relación se enfrío. No me contestó nunca más", relató.

Y sumó: "El año pasado aparece con exigencias y con amenazas, diciéndome que tenía que comunicarme con su abogado y que si no iba a ir a la prensa a contar todo. Me extorsionó y tengo todas las pruebas. Yo me preguntaba 'va a ir a hablar de mi sexualidad', en el 2024 me parecía una tontera. Nunca imaginé que su desesperación económica lo lleve a hacer una denuncia llena de falsedades. Por ejemplo, en su relato él dice que va a mi casa en un barrio cerrado de Don Torcuato en 1996. Yo esa casa la compré en 1998 y tengo el título de propiedad”.