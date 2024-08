El denunciante de Marley habló en Intrusos: "Tuvimos una relación de más de tres años"

"Las cosas cuando pasan de pequeño no son procesadas hasta mucho tiempo después, no tenía esas herramientas, las tuve que encontrar en terapia", expresó Molina, sentado en el living del programa "Intrusos".

Molina explicó que que salió del clóset a los 24 años, pero Marley "fue la primera persona que supo que era gay", mucho antes de ese momento.

"Nos conocimos por Internet y se trasladó a correo electrónico. Tenía 17 años en esa época. Fue una relación de más de tres años que era una relación de abuso", relató el denunciante.

denunciante marley intrusos

Siendo un adolescente, o un hombre de apenas 20 años, Molina no tenía las herramientas para identificar el abuso que sufría pero con la distancia que otorga el tiempo logró articular: "No recuerdo palabras, sí sensaciones. Sentirme pequeño al ver esta persona. Sentía que estaba en un situación que no era buena".

"A esa edad mi cerebro no estaba desarrollado. Siempre hubo una sensación de 'me usaron', lo digo ahora y me da escalofríos", describió el hombre sobre la relación que comenzó en el año 1997 o 1998.

En la entrevista Molina comentó que terminó el colegio en el 1996, y que "para una mente de 17 años fue mi primer pareja y una persona famosa".

"Mi actual pareja, que es abogado, fue quien me hizo las preguntas correctas", reconoció. Ese apoyo y esas preguntas lograron que Molina hablara de su historia e iniciara acciones penales contra Marley en el país donde transcurrió su relación, pero aclaró: "Nunca extorsioné a esa persona por esto".