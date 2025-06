Flor Peña responde al escándalo por un chiste de mal gusto con Marley: "La cabeza me llevó a un doble sentido"

En diálogo con Intrusos, Florencia expresó sin vueltas su postura ante la ola de críticas: “Mi mejor respuesta es salir a escena. A estas alturas, me banco lo que venga. Vivimos un momento difícil para el humor, pero uno puede reírse de sí mismo y eso fue lo que hicimos Marley y yo, reírnos de nosotros mismos. Mi humor siempre tiene que ver con mi ideología y se entiende hacia dónde apunta.”

La actriz no dudó en aclarar que, si bien defiende a sus amigos, también tiene límites claros: “Marley no solo dejó en claro su inocencia, sino que tampoco hay nada que se le pueda reprochar. Hay acusaciones que no se borran tan fácilmente, son difíciles de sobrellevar. Yo amo a mis amigos, pero no soy tonta y no defendería lo indefendible. Hay gente con la que corté relación.”

Con ironía, Peña agregó una mirada crítica sobre quienes se indignan exageradamente por la vida ajena: “El que se indigna demasiado por lo que hace el otro seguramente está muy al pedo o tiene sus propios trapos sucios.”

Sobre el episodio puntual del chiste, explicó que la frase de Marley “le tengo que limpiar la leche” fue la que disparó la polémica: “A mí la cabeza me llevó a un doble sentido, pero él no dijo nada inapropiado. Hace tiempo estamos debatiendo pelotudeces.”

Finalmente, Florencia se refirió a la denuncia por trata y pedofilia que presentó Viviana Canosa en su contra, y confesó que la acusación la impactó profundamente: “Cuando me enteré de la denuncia, empecé a temblar. La causa va a caer porque no hay nada, están en evidencia y les da vergüenza. Me pareció una injusticia total. Ahora siento que la persecución va mucho más allá.”