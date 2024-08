El fuerte testimonio de la presunta víctima de Marley, con detalles íntimos: "Tenía deseos de..."

"En ocasiones tenía el deseo de orinarme y pretendía que yo bebiera su orina, lo cual me daba mucha vergüenza y asco" agregó y resaltó: "Recuerdo en una ocasión bajar en su casa luego de tener sexo mientras él se quedó arriba y vi, en la pantalla de su computadora múltiples conversaciones con otros hombres".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RealTimeRating/status/1828578237712154710&partner=&hide_thread=false El testimonio del denunciante contra Marley: “Tenia el deseo de orinarme” pic.twitter.com/PFI9epYdvE — Real Time (@RealTimeRating) August 27, 2024

Y continúa: "Me insistía ocasionalmente para realizar trios o sexo grupal, por eso nunca accedí porque me hacía sentir culpable" y señaló "en mi primera visita a los Estados Unidos yo estaba en un hotel con habitación y baño compartido, él insistió en ingresar y me obligó a sentarme en su cama, me abrió los pantalones e introdujo su miembro en mi boca sosteniendo mi cabeza hasta que finalmente eyaculó".

Qué dijo Marley tras conocerse la denuncia

Ángel de Brito reveló en LAM que consultó al conductor por lo acontecido, el cual no dudó en señalar que se trata de un "relato mentiroso y fantasioso" que tendría "intereses económicos" por detrás.

"Quiero saber qué es, porque no tengo idea de qué están hablando", comenzó diciendo Marley, tras lo cual el conductor de América le brindó los detalles de la denuncia. Tras esto, la respuesta del padre de Mirko fue contundente: "Hola Ángel, ¿cómo estás? Me estoy enterando de todo por vos y lo estoy leyendo. Obviamiente, es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades y rápidamente comprobables. Esto tiene una clara intención económica".

Y agregó: "Mañana mismo me pongo a disposición de la Justicia porque nadie me notificó. Y, en función de esto, les voy a decir a mis abogados que lo denuncien penalmente", en referencia a Molina, quien asegura haber sido corrompido sexualmente por Marley cuando tenía 17 años.

"Pero este chico pide juicio por la verdad, no pide plata", apuntó Yanina Latorre, tras lo cual De Brito sostuvo que las pretensiones económicas detrás de la denuncia eran lo que Marley había señalado.

Por otro lado, el panel de LAM destacó que el conductor de Telefe "contestó rápido", a diferencia de Jey Mammón que, tras ser señalado por abuso sexual, evitó cualquier tipo de declaración.