Marta Fort reaccionó al embarazo de Rocío Marengo con una tierna foto

marengo marta fort

La búsqueda de la maternidad por parte de Rocío Marengo no es un secreto. En 2022, la modelo había sorprendido al confesar su deseo de ser madre, incluso contemplando la posibilidad de hacerlo en solitario si la situación lo requería. "Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unidos desde el amor", reveló en una entrevista, dejando clara su postura sobre la independencia en la maternidad. En esa misma charla, añadió: "Quiero seguir siendo libre. No sé si suena bien, pero es lo que siento. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Quiero ser mamá, criarlo, que sea mi descendencia, que reciba mi herencia".

Así se confirmó la noticia

El anuncio oficial del embarazo de Marengo llegó de la mano de su amigo, el periodista Ángel de Brito, el sábado 21 de junio. De Brito, conocido por sus primicias en el espectáculo, compartió la emocionante novedad en sus redes sociales. "Nada me gusta más que guardar secretos, todo lo contrario de lo que se imaginan. Este embarazo lo sé casi desde el principio. Y como sé todo lo que costó, me alegra el doble", escribió el conductor de LAM, acompañando una foto junto a Marengo. Además, De Brito recordó la buena sintonía que siempre tuvieron: "Siempre tuvimos mucha química para trabajar, hace casi 20 años que nos conocemos. Y el último lo disfrutamos juntos en Bondi".

Según la información proporcionada por Ángel, quien se contactó directamente con Rocío, el bebé, fruto de su amor con Eduardo Fort, "nacería el 15 de enero de 2026".

Finalmente, la propia pareja decidió compartir su alegría con sus seguidores. Desde su cuenta de Instagram fue ella misma quien publicó un mensaje cargado de emoción, dándole la bienvenida al nuevo integrante de la familia. "¡Si! ¡Se nos agranda la familia!", comenzó la publicación. Con evidente felicidad, la futura mamá admitió: "¡Bebit@, te buscamos mucho mucho mucho!". La noticia consolida una relación de más de una década y marca un nuevo capítulo en la vida de Rocío Marengo y Eduardo Fort.