Alerta meteorológica complica el miércoles: las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional
En las últimas horas, el organismo anticipó por una alerta amarilla para cinco provincias. Enterate todos los detalles en la nota.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aún se recupera del mal clima de los últimos días. Tras las fuertes tormentas del viernes y sábado, las temperaturas han descendido considerablemente, aunque se espera que en los próximos días vuelvan a elevarse.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió por posibles chaparrones para el próximo sábado, este miércoles el clima será agradable, con un termómetro que oscilará entre los 8 y 17 grados y un cielo que irá de parcial a algo nublado.
Sin embargo, hay cinco provincias para las cuales el organismo del clima lanzó una alerta amarilla que habrá que tener en cuenta.
Alerta meteorológica para este miércoles: qué provincias están afectadas
La advertencia del SMN para este miércoles abarca a las provincias de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y La Pampa. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cuándo regresan las tormentas a Buenos Aires
Cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que ahora prevé precipitaciones para el sábado, en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El organismo espera una jornada con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado, y temperaturas de entre 12 y 21 grados.
El sitio especializado Meteored coincide con el sábado como fecha de regreso del mal clima en el AMBA: marca 90% de probabilidades de "lluvia débil" desde las 6 de la mañana y hasta las 15. El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado y temperaturas templadas de entre 9 y 23 grados.
