Alerta meteorológica complica el miércoles: las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del SMN:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cuándo regresan las tormentas a Buenos Aires

Cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que ahora prevé precipitaciones para el sábado, en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El organismo espera una jornada con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado, y temperaturas de entre 12 y 21 grados.

El sitio especializado Meteored coincide con el sábado como fecha de regreso del mal clima en el AMBA: marca 90% de probabilidades de "lluvia débil" desde las 6 de la mañana y hasta las 15. El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado y temperaturas templadas de entre 9 y 23 grados.

