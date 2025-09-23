La millonaria herencia que dejó Roberto Giordano: dudas y rumores sobre bienes no declarados

fortuna giordano

De peluquero apasionado a ícono de la moda: el camino a la fama de Roberto Giordano

Roberto Giordano nació en 1949 y desde temprana edad mostró una fuerte inclinación por el mundo de la peluquería. Su vocación y destreza lo llevaron a inaugurar su primer salón en la ciudad de Buenos Aires, donde no tardó en destacarse por atraer a una clientela selecta. Con el paso del tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de estilo y elegancia, siendo el elegido por grandes figuras del espectáculo como Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Pampita y Nicole Neumann, entre muchas otras.

Gracias a su creatividad y fuerte presencia mediática, Giordano supo construir una marca personal que trascendió el ámbito de la peluquería. Su salto definitivo a la popularidad vino acompañado de la organización de espectaculares desfiles que marcaron una época. Aquellos eventos no solo presentaban las últimas tendencias, sino que se transformaban en verdaderos shows sociales, donde el glamour era protagonista. De ellos surgió su célebre frase “¡Qué noche Teté!”, que quedó grabada en el imaginario popular.

Roberto Giordano.jpg Roberto Giordano

Durante su auge, logró levantar un verdadero imperio empresarial: su firma llegó a tener más de 25 sucursales tanto en Argentina como en el exterior, generando empleo para cientos de personas. Su figura no solo dominaba el rubro estético, sino también el entretenimiento y la cultura pop.

Una de las historias más recordadas de Giordano ocurrió durante un desfile en el que un fallo técnico dejó el escenario a oscuras. Lejos de dejarse vencer por la situación, improvisó una intervención humorística que logró entretener al público hasta que se restableció la iluminación. Momentos como ese reflejaban su habilidad para desenvolverse bajo presión y su personalidad encantadora.

Frases como “No me peguen, soy Giordano” también pasaron a formar parte de su legado mediático. Sin embargo, ninguna ha sido tan viral como aquella extraña reflexión ecológica que aún circula por redes sociales: "¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar, justamente, que el árbol que da oxígeno...?”, continuando con una confusa pero entrañable meditación sobre el medio ambiente y la montaña.

Además de su carrera profesional, Giordano también era conocido por su faceta extravagante y festiva. En una ocasión, organizó una fiesta de lanzamiento temática en la que los invitados debían acudir disfrazados de personajes de películas clásicas. La propuesta fue tan original y divertida que muchos la recuerdan como uno de los eventos más memorables del año.