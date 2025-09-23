La contundente decisión de la familia de Thiago Medina tras el último parte médico: "No quieren..."

Thiago Medina

Según los especialistas, la injuria pulmonar consiste en un daño en los tejidos del pulmón que puede ser provocado por distintos factores, entre ellos la ventilación mecánica prolongada, transfusiones, exposición a sustancias tóxicas o infecciones, afectando el intercambio normal de oxígeno y aumentando la necesidad de monitoreo constante. La salud del joven sigue siendo motivo de preocupación para familiares y allegados, y el pronóstico continúa siendo reservado.

La exparticipante de Gran Hermano agregó más detalles sobre la situación clínica de Medina: "Sigue sin requerimientos de droga para mantener la presión", lo que indica que, por el momento, su sistema cardiovascular se mantiene estable pese al cuadro crítico.

Thiago Medina Daniela Celis

Asimismo, explicó: "Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia", haciendo referencia al colapso parcial de una zona del pulmón, un fenómeno que afecta los pequeños sacos alveolares e impide la correcta oxigenación de la sangre. Este procedimiento de kinesioterapia respiratoria es habitual en pacientes críticos para mejorar la expansión pulmonar y optimizar la función respiratoria.

Celis concluyó su comunicado con un pedido de apoyo emocional y espiritual: "El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él", reafirmando la necesidad de contención y solidaridad hacia Thiago, padre de sus hijas Aimé y Laia, en un momento especialmente difícil para la familia.