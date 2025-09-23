Benjamín Vicuña, tras el regreso de sus hijos por conflicto con la China Suárez: "Me di cuenta, no soy tonto"

Todo esto aconteció de esta forma porque la actriz escolarizó a sus hijos en Turquía, algo que -aparentemente- no estaba en el acuerdo entre ambos padres. Tras esto, el también actor habló con la prensa y expresó su disgusto con la situación: "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, efectivamente cambiaron las rutinas de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana, se empezó a complicar cada vez más, se cambió la rutina por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y no les voy a andar sacando de mentira a verdad", reveló.