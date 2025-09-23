A los manotazos en la calle: fuerte pelea entre una ex Gran Hermano y un familiar suyo

Luz Tito contó qué hizo con el premio que ganó en Gran Hermano y sorprendió a todos: "Un sueño"

Luz Tito fue una de las protagonistas y finalistas de la última edición de Gran Hermano. Con el correr de los meses, logró armar un fandom muy grande, que la acompaña en todos sus pasos. Este lunes, la jujeña sorprendió a todos al anunciar que donará el premio que obtuvo y el destino será Jujuy.

luz tito gran hermano

Con un video que se compartió en redes, la ex hermanita expresó con mucha alegría una buena noticia: "Les cuento que estoy muy feliz, muy contenta. Estoy también con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño", y detalló: "Ya he cerrado esto. Está dicho de poder hacer una ayuda a todas las mujeres, lo hable en la casa, lo dije, yo entré a Gran Hermano para poder ayudar a la gente".

" Y me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres, todas las mujeres que sufren violencia, cuando no saben a donde ir, no pueden y que tengan un lugar acá. Así que yo que tuve la oportunidad, fui finalista y gane la casa, poder hacer un lugar para ellas, un refugio", explicó Luz Tito, y cerró emocionada: "Así que nada, feliz por contar con la ayuda del intendente, por el espacio y todo, muchas gracias".

luz tito donación

"No nos equivocamos al elegirte desde el primer día", "Te mereces todo lo más hermoso del mundo. Tenés un corazón enorme", "Que todo se te multiplique", "Tan amorosa. Sos increíble" y "Felicidades por esta gran meta alcanzada. Agradezco y festejo tus logros", fueron algunos de los comentarios que dejó la gente en el posteo que hizo durante las últimas horas comentando la gran noticia.

Como era de esperarse, los likes y las opiniones no tardaron en replicarse en las diferentes redes sociales en las que se viralizó. Cabe destacar, que Luz había anticipado antes de entrar a la casa lo que haría si llegaba a ganar la competencia.