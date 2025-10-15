Martín Cirio, al borde de la cancelación: sostuvo que Thiago Medina "parece lesbiana" tras su internación

"Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía. ¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?", continuó generando indignación.

Como era de esperarse, este clip se viralizó y rápidamente salieron a atacar a Martín por la crueldad de sus palabras. "Me tiene harta este trolo no respeta nada. Thiago pasó por algo muy grave para que se esté burlando así", "No pelotudo, cualquier persona que sale del hospital luego de internado sale así. Encima se ríe", "Que desagradable que te rías de como quedo pobre pibe después de estar un mes internado", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al respecto de lo que sucedió en la transmisión en vivo.