Bombachas con vello púbico: el insólito lanzamiento de Kim Kardashian que se agotó en menos de 24 horas
La influencer lanzó este innovador e impensado producto que no tardó en hacerse viral y agotar stock. Mirá.
La influencer y empresaria estadounidense Kim Kardashian ha demostrado una vez más que, en el universo de la moda y la controversia, el mal gusto se vende. Su más reciente creación es una línea de ropa interior que incluye vello púbico sintético, que no tardó en viralizarse y agotarse en menos de 24 horas.
Con 354 millones de seguidores pendientes de cada anuncio en Instagram, a Kardashian le bastó un story para desatar una fiebre de consumo que vació el stock del llamativo lanzamiento en tiempo récord. El producto, una micro-tanga que cuesta 32 dólares y viene en 12 tonos distintos, es la prueba de que hay un mercado dispuesto a pagar por cualquier cosa que simbolice la "tendencia" del momento.
"Nuestra bombacha más atrevida hasta ahora", indicaron en el sitio oficial de Skims -la marca de Kim-, donde la única opción que queda es inscribirse a la "lista de espera", mientras los afortunados que ya obtuvieron su ejemplar se preparan para estrenar este extraño accesorio íntimo.
El video de Katy Perry "cuidando" a Evita que se hizo viral
En septiembre, Katy Perry estuvo en Argentina con motivo de su gira The Lifetimes Tour. Tras ocho años de su último show en el país, la cantante se presentó el día 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena, donde repasó todos sus hits.
En un breve recorrido la cantante organizó una agenda frenética de compromisos que incluyó la visita al espectáculo Tango Rojo en el Hotel Faena. Tras sacarse fotos con los bailarines en escena, la artista visitó el Boutique Kovacs Shoes, donde quedó impactada con el cuadro de Evita Perón. Según trascendidos, la artista quiso comprarlo, pero el empresario Antonio Ruiz, creador del famoso show de tango mencionado anteriormente, decidió regalárselo.
Tras ello, Perry exhibió el cuadro en las afueras del hotel ante la vista de un séquito de fans que se agolparon detrás de las vallas para saludarla. Con sus manos en alto, alzando el cuadro de Evita Perón, Katy generó una lluvia de gritos y aplausos por vincularse, de alguna forma, con una figura de la historia política del país.
Las imágenes y videos de la escena se multiplicaron en las redes sociales, inmortalizando el encuentro y generando intensa repercusión. “Me encanta este multiverso”; “Esto no estaba en mi bingo card”; “Una experiencia surreal”; “Katy, siempre serás icónica”; “Te amamos, Katy”, fueron algunos de los comentarios que circularon durante la noche y pusieron en evidencia la fascinación que la artista sigue despertando en distintas generaciones.
Ahora, a casi un mes de ese suceso, se viralizó un nuevo video donde se ve a la cantante "cuidando" el cuadro de Evita Perón y los fanáticos volvieron a expresar su admiración.
