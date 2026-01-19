Willem Dafoe llega a Argentina para presentar su nueva película dirigida por Gastón Solnicki
El legendario actor de Hollywood presentará "The Souffleur" en el país a fines de enero. Conocé todos los detalles de la película y cuándo estrena.
El cine, en su expresión más pura, es un acto de preservación. Por ello, resulta tan poético como necesario que Willem Dafoe, uno de los actores más audaces y respetados de la historia contemporánea, aterrice en Buenos Aires el próximo 31 de enero. Su visita tiene un propósito único: presentar en la sala del MALBA su más reciente colaboración, "The Souffleur", dirigida por el prestigioso cineasta argentino Gastón Solnicki.
Dafoe, cuya carrera es un mapa de riesgos que va desde Scorsese hasta Wes Anderson, se une en esta ocasión a la sensibilidad particular de Solnicki para narrar una historia que es, en esencia, un grito contra la desmemoria y la gentrificación del espíritu.
Una cruzada por la identidad
En The Souffleur, Dafoe interpreta a Lucius Glanz, un hombre que ha dedicado tres décadas de su vida a gestionar un hotel icónico en la ciudad de Viena. El conflicto surge cuando Lucius descubre que su santuario ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que planea demolerlo para rediseñarlo. Lo que podría haber sido un drama convencional de oficina se transforma, bajo la lente de Solnicki, en una lucha paranoica y laberíntica.
Acompañado por su hija y un grupo de empleados que se niegan a ser borrados del mapa, Lucius inicia una cruzada de espionaje y desvíos emocionales. La película es un retrato sobre el costo de aferrarse a la vida que uno ha construido y el dolor de ver cómo el mundo que conocemos —el único hogar que hemos tenido— se desvanece ante el avance implacable del capital.
Los detalles del estreno
La presencia de Dafoe en el MALBA el 31 de enero será una función especial que permitirá a los asistentes ser testigos de la presentación de boca de su propio protagonista, una oportunidad extraordinaria para entender el proceso creativo de un actor que siempre parece estar buscando la verdad detrás del artificio.
Para quienes no puedan asistir a la función especial, la película tendrá su estreno oficial en el mismo museo durante el mes de febrero. The Souffleur no es solo un estreno más; es un puente cultural entre Argentina y el mundo, y una oportunidad de ver a un Dafoe más íntimo, frágil y obsesivo, recordándonos que, a veces, el acto más heroico es negarse a abandonar el lugar que amamos.
