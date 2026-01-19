Muy tierno: el video de Sofía Pachano que se volvió viral en la recta final de su embarazo
La bailarina compartió un contenido descontracturado en el que ironiza sobre la ansiedad por la llegada de su primer hijo y mostró cómo intenta “apurar” el parto.
Sofía Pachano atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal y decidió compartirlo con su habitual tono cercano y humorístico. En las últimas semanas de su embarazo, la bailarina y actriz publicó un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde respondió de manera divertida a una pregunta que, según contó, se repite a diario: “¿Ya nació?”.
Lejos de incomodarse, eligió tomarse la situación con ironía y espontaneidad. “Estoy tratando”, escribió junto a las imágenes, en las que se la ve realizando distintos movimientos sugeridos por profesionales para estimular el parto. El video muestra a la artista haciendo ejercicios sobre una medicine ball, balanceándose, estirándose e incluso gateando, todo acompañado por gestos cómplices y un tono claramente jocoso.
Sofía espera a su primer hijo junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo, y ambos comparten la cuenta regresiva con entusiasmo. A medida que pasan los días, la ansiedad crece no solo para ellos, sino también para su entorno y seguidores, que se mantienen atentos a cada publicación. En ese contexto, el clip funcionó como una forma de distender la espera y conectar con muchas mujeres que atraviesan o atravesaron la misma etapa.
El contenido tuvo una gran repercusión y cosechó miles de comentarios, muchos de ellos celebrando la naturalidad con la que Pachano muestra el proceso. Otras seguidoras aprovecharon para compartir experiencias similares, consejos y mensajes de apoyo, generando un intercambio cálido y empático en la publicación.
Más allá del humor, la bailarina también se refirió a algunos aspectos menos glamorosos del embarazo, pero completamente normales. En uno de sus últimos posteos, habló con sinceridad sobre la retención de líquidos, una incomodidad frecuente en esta etapa. Sin vueltas, Sofía decidió restarle dramatismo y hasta bromear al respecto: “Ya fue, que se viralicen los pies”, escribió, acompañando la frase con una imagen que reflejaba esa realidad.
Su fue valorada por muchos de sus seguidores, que destacaron su forma de visibilizar situaciones cotidianas del embarazo sin idealizaciones extremas. Lejos de mostrar una imagen perfecta, eligió compartir lo real, lo gracioso y también lo incómodo, siempre desde un lugar liviano. Mientras espera la llegada de su hijo, Sofía Pachano continúa activa en redes y conectada con su comunidad, transformando la ansiedad de la espera en risas y complicidad.
