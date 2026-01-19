Muy tierno: el video de Sofía Pachano que se volvió viral en la recta final de su embarazo

Sofía espera a su primer hijo junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo, y ambos comparten la cuenta regresiva con entusiasmo. A medida que pasan los días, la ansiedad crece no solo para ellos, sino también para su entorno y seguidores, que se mantienen atentos a cada publicación. En ese contexto, el clip funcionó como una forma de distender la espera y conectar con muchas mujeres que atraviesan o atravesaron la misma etapa.