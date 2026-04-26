Martín Fierro de la Moda EN VIVO: alfombra roja, nominados y ganadores, minuto a minuto

Los nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA SEMANAL
- MIRTHA LEGRAND (LA NOCHE DE MIRTHA)
- JUANA VIALE (ALMORZANDO CON JUANA)
- TETÉ COUSTAROT (ARGENTINA DE PELÍCULA)
- JOSEFINA “CHINA” ANSA (LADO V)
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA DIARIO
- VERO LOZANO (CORTÁ POR LOZANO)
- YANINA LATORRE (SQP)
- MARIANA FABBIANI (DDM)
- FLOR DE LA V (LOS PROFESIONALES)
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN MASCULINA
- MARIO PERGOLINI (OTRO DÍA PERDIDO)
- IVÁN DE PINEDA (PASAPALABRA)
- HÉCTOR MAUGERI (+CARAS)
- ÁNGEL DE BRITO (LAM)
- MARIANO IÚDICA (POLÉMICA EN EL BAR)
- MEJOR ESTILO PANELISTA FEMENINA
- SOL PÉREZ (GRAN HERMANO)
- CAROLINA MOLINARI (PURO SHOW)
- ANALÍA FRANCHÍN (A LA BARBAROSSA)
MEJOR ESTILO PANELISTA MASCULINO
- HERNÁN DRAGO (LOS 8 ESCALONES)
- FABIÁN PAZ (DDM)
- LIZARDO PONCE (SQP)
- GASTÓN TREZEGUET (GRAN HERMANO)
ACTRIZ CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN
- GRISELDA SICILIANI (ENVIDIOSA)
- MONNA ANTONÓPULOS (MENEM)
- JULIETA ZYLBERBERG (YIYA)
- BÁRBARA LOMBARDO (ENVIDIOSA)
ACTOR CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN
- BENJAMÍN VICUÑA (CORAZÓN DELATOR)
- FRANCO MASINI (EL RETORNO)
- LEONARDO SBARAGLIA (MENEM)
MEJOR ESTILO FEMENINO EN BIG SHOW
- LALI ESPÓSITO (LA VOZ ARGENTINA)
- SOFÍA GONET (MASTERCHEF CELEBRITY)
- WANDA NARA (MASTERCHEF CELEBRITY)
- CAROLINA PAMPITA ARDOHAÍN (LOS 8 ESCALONES)
MEJOR ESTILO MASCULINO EN BIG SHOW
- ALE SERGI (LA VOZ ARGENTINA)
- NICO OCCHIATO (LA VOZ ARGENTINA)
- LUCK RA (LA VOZ ARGENTINA)
MEJOR DISEÑADOR/A MODA FEMENINA
- JAVIER SAIACH
- EVANGELINA BOMPAROLA
- MARCELO SENRA
- JUAN HERNÁNDEZ DAELS
MEJOR DISEÑADOR MODA MASCULINA
- MATÍAS CARBONE
- NICOLÁS ZAFFORA
- SEBASTIÁN RAIMONDI
MEJOR MAQUILLADOR/A
- MABBY AUTINO
- VERO LUNA
- GERVASIO LARRIVEY
MEJOR PELUQUERO
- MAX JARA
- MAURO MAX DE BRITO
- FACU DÍAZ (NICHE STUDIO)
- CRISTIAN REY
MEJOR ESTILISTA
- MARIANA GARCÍA NAVARRO – NACHO GARCÍA ROCHA (LOS GARCÍA)
- ROMINA GIANGRECO
- CELINA LATTANZIO (NEGRA NEGRA)
MEJOR INFLUENCER DE MODA
- ZAIRA NARA
- STEPHANIE DEMNER
- ZUZU CODEU
MEJOR ESTILO FEMENINO EN STREAMING
- MOMI GIARDINA (TELEFE – LUZU)
- EVELYN BOTTO (OLGA)
- FLOR JAZMÍN PEÑA (LUZU)
- NATI JOTA (TELFE – OLGA)
MEJOR ESTILO MASCULINO EN STREAMING
- SANTI TALLEDO (TELEFE – LUZU)
- GREGO ROSSELLO (TELEFE)
- FER DENTE (OLGA)
- NACHO ELIZALDE (OLGA)
MEJOR ESTILO EN REDES
- CAROLINA PAMPITA ARDOHAÍN
- VALENTINA ZENERE
- MARTITA FORT
- TEFI RUSSO
NUEVO TALENTO DE LA MODA
- VALENTINA SCHUCHNER
- LUZ BALLESTEROS
- ANUSHKA ELLIOT
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