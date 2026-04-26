¿Cuántos años tiene Valeria Mazza, la conductora de los Martín Fierro de la Moda 2026?

Este domingo a partir de las 21 hs, aportará toda su experiencia y elegancia al frente de la ceremonia de APTRA junto a Iván de Pineda. La espectacular alfombra roja, por donde desfilarán los más de 300 invitados de la industria, estará a cargo del Chino Leunis y Zaira Nara, y contará con una cobertura especial vía streaming a través de los canales digitales de Telefe.