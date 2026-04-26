¿Cuántos años tiene Valeria Mazza, la conductora de los Martín Fierro de la Moda 2026?
Este domingo, Valeria Mazza conducirá los Premios Martín Fierro de la Moda por Telefe. Repasamos la edad y trayectoria de la exitosa modelo argentina.
La pantalla de Telefe se viste de gala este domingo para transmitir los Premios Martín Fierro de la Moda. El evento contará con la estelar conducción de Valeria Mazza, quien deslumbrará con su inconfundible estilo. Por este esperado regreso televisivo, muchos se preguntan cuál es la edad de la icónica supermodelo.
Cuántos años tiene Valeria Mazza y su destacada trayectoria
Nacida en la ciudad de Rosario el 17 de febrero de 1972, la reconocida empresaria y conductora tiene actualmente 54 años. Criada en la localidad de Paraná, inició su carrera a los 14 años al ser descubierta por Roberto Giordano y, rápidamente, su talento la consolidó como la primera supermodelo nacida en Hispanoamérica.
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A lo largo de su brillante recorrido internacional durante la década de los 90, compartió pasarela con leyendas mundiales como Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell. Además de desfilar para las marcas internacionales más prestigiosas, como Valentino, Armani, Versace y Christian Dior, fue la indiscutida portada de más de 550 revistas alrededor del mundo.
Este domingo a partir de las 21 hs, aportará toda su experiencia y elegancia al frente de la ceremonia de APTRA junto a Iván de Pineda. La espectacular alfombra roja, por donde desfilarán los más de 300 invitados de la industria, estará a cargo del Chino Leunis y Zaira Nara, y contará con una cobertura especial vía streaming a través de los canales digitales de Telefe.
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