Gato Sylvestre ganó el Martín Fierro de Portales Web y lanzó un duro discurso contra el Gobierno
Con un contundente discurso, el conductor de C5N llamó a "no naturalizar" el ataque del Gobierno de Javier Milei al periodismo.
El periodista Gustavo "Gato" Sylvestre fue uno de los grandes protagonistas de la gala de los Premios Martín Fierro de Portales Web, al quedarse con la estatuilla en la categoría de "Mejor segmento de TV con firma digital".
Sin embargo, más allá del reconocimiento a su labor periodística, el foco de la noche estuvo puesto en sus tajantes declaraciones arriba del escenario.
Al recibir el galardón, Sylvestre no ocultó su preocupación por el clima político actual y lanzó una fuerte advertencia sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación.
“No naturalicemos el ataque del gobierno al periodismo. Ya colonizaron la justicia, que no colonicen también al periodismo. Tenemos que resistir”, sentenció el conductor de C5N, despertando aplausos entre los presentes.
Gustavo Sylvestre: agradecimiento y resistencia
En un discurso marcado por la defensa de la libertad de expresión, el periodista también se tomó un momento para reconocer el rol del canal en el que se desempeña.
A su vez, Sylvestre agradeció especialmente a las autoridades y compañeros de C5N por el espacio y el respaldo diario, destacando el valor de “seguir resistiendo” en el contexto actual.
Con este premio, el "Gato" Sylvestre reafirma su vigencia en el ámbito digital, en una noche donde el periodismo y la política volvieron a cruzarse de manera inevitable.
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